"Просто хоче помити руки!" У мережі висміяли Моргенштерна, що ганяється за собаками

Скандального російського репера Алішера Моргенштерна, який раніше перевершив де в чому Оксімірона, висміяли за нібито переслідування собак.

Про нього згадали в рамках останнього випуску шоу "#@)₴?$0" на каналі "Телебачення Торонто".

Ведучі обіграли новину про кішку на даху поліклініки в Пирятині Полтавської області, яку приїхали знімати рятувальники, чим злякали її, внаслідок чого тварина самостійно зстрибнула на дерево.

Цей досить безглуздий інцидент місцеві журналісти висвітлили як прояв доброти в суспільстві, де люди часто грубі з тваринами, а колись і зовсім відловлювали їх на мило, після чого і "відклалося в головах" таке ставлення.

"На жаль, відкладення мила в головах залишається серйозною проблемою", - підкреслив Майкл Щур.

Як аргумент він згадав гучний скандал навколо депутата Євгена Брагаря, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати рахунків за газ.

"Так що, якщо побачите, як Моргенштерн женеться по вулиці за собакою, знайте: він просто хотів помити руки", - пожартував ведучий.

Про це йде мова в першому ж сюжеті, а сам момент згадки Моргенштерна можна подивитися на 1:33 відео:

Варто зауважити, що Моргенштерн хоч і відомий своїми провокаційними і не завжди адекватними витівками, але до тварин ставиться добре, як пишуть ЗМІ, навіть жертвував гроші притулку для собак.

Читайте, як Моргенштерн та Іван Ургант зачитали реп і підірвали мережу.

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