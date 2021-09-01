Преподаватель на занятиях нянчился с ребенком студентки, чтобы она смогла учиться. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Приколы
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Преподаватель на занятиях нянчился с ребенком студентки, чтобы она смогла учиться. Видео

В сети разместили ролик, в котором показали, как в США профессор Массачусетского технологического института Дикс носил 9-месячного ребенка на руках, пока студентка (мама малыша) отвечала возле доски. Пользователи умилились заботой и трепетностью преподавателя.

Соответствующее видео опубликовали на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре видно, как преподаватель носит ребенка на руках, чтобы его студентка не отвлекалась и продолжила отвечать возле доски.

Как оказалось, девушке не на кого оставить своего малыша, так как у нее нет няни. В результате ее преподаватель, профессор Дикс сказал: "Приведи его в класс. Я позабочусь о нем. У меня никогда не будет учеников, пропустивших урок из-за того, что некому присмотреть за ребенком".

Видео дня
Преподаватель носил ребенка на руках

Пользователи сети оценили поступок преподавателя. Они оставили множество комментариев под публикацией.

"Ребенок такой расслабленный. Восхитительно!", "Мне нравится! Посмотрите на ребенка, который просто замер и изумлен!", "А мальчик так доволен!", "Профессор Дикс, мне нужна ваша помощь вне уроков", – пишут люди.

Пользователи сети оценили поступок преподавателя
Профессора засыпали комплиментами
В сети умилились заботой профессора
Поступок преподавателя понравился людям

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали ролик, в котором показали маленькую девочку с густыми волосами. Как оказалось, малышка родилась сразу с такой пышной шевелюрой.

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