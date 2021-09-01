Преподаватель на занятиях нянчился с ребенком студентки, чтобы она смогла учиться. Видео

В сети разместили ролик, в котором показали, как в США профессор Массачусетского технологического института Дикс носил 9-месячного ребенка на руках, пока студентка (мама малыша) отвечала возле доски. Пользователи умилились заботой и трепетностью преподавателя.

Соответствующее видео опубликовали на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре видно, как преподаватель носит ребенка на руках, чтобы его студентка не отвлекалась и продолжила отвечать возле доски.

Как оказалось, девушке не на кого оставить своего малыша, так как у нее нет няни. В результате ее преподаватель, профессор Дикс сказал: "Приведи его в класс. Я позабочусь о нем. У меня никогда не будет учеников, пропустивших урок из-за того, что некому присмотреть за ребенком".

Видео дня

Пользователи сети оценили поступок преподавателя. Они оставили множество комментариев под публикацией.

"Ребенок такой расслабленный. Восхитительно!", "Мне нравится! Посмотрите на ребенка, который просто замер и изумлен!", "А мальчик так доволен!", "Профессор Дикс, мне нужна ваша помощь вне уроков", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали ролик, в котором показали маленькую девочку с густыми волосами. Как оказалось, малышка родилась сразу с такой пышной шевелюрой.