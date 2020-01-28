Откуда мем "чикибамбони", что значит и какой хит породил

В последние месяцы в сети стал необычайно популярным новый мем под названием "чикибамбони", по мотивам которого появился даже известный хит.

"Чикибамбони" – это абстрактный мем, на котором изображена овца из компьютерной игры "Майнкрафт".

Многие считают, что в далеком прошлом данное слово было синонимом великолепного настроения. Вероятно, неологизм был позаимствован из итальянского языка и является чем-то наподобие "чики-пуки".

Слово не обладает каким-либо смыслом, однако подобные картинки оставляют в комментариях в сети или же добавляют их к карикатурным жизненным ситуациям.

Кроме того, существует мнение, согласно которому "Чикибамбони" – это пиццерия, а мем специально запустили, чтобы раскрутить этот бренд.

В честь "чикибамбони" появилась даже песня, набравшая более 16 миллионов просмотров на YouTube.

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