Главная Новости
28 января • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Приколы

Откуда мем "чикибамбони", что значит и какой хит породил

388
Читать материал на украинском

В последние месяцы в сети стал необычайно популярным новый мем под названием "чикибамбони", по мотивам которого появился даже известный хит.

Откуда мем "чикибамбони", что значит и какой хит породил

"Чикибамбони" – это абстрактный мем, на котором изображена овца из компьютерной игры "Майнкрафт".

Многие считают, что в далеком прошлом данное слово было синонимом великолепного настроения. Вероятно, неологизм был позаимствован из итальянского языка и является чем-то наподобие "чики-пуки".

Слово не обладает каким-либо смыслом, однако подобные картинки оставляют в комментариях в сети или же добавляют их к карикатурным жизненным ситуациям.

Откуда мем "чикибамбони", что значит и какой хит породил
Откуда мем "чикибамбони", что значит и какой хит породил
Откуда мем "чикибамбони", что значит и какой хит породил

Кроме того, существует мнение, согласно которому "Чикибамбони" – это пиццерия, а мем специально запустили, чтобы раскрутить этот бренд.

В честь "чикибамбони" появилась даже песня, набравшая более 16 миллионов просмотров на YouTube.

Читайте также:

Топ-3 мемов про коронавирус

Третья мировая война? Ажиотаж в сети после ликвидации Сулеймани стал мемом и обвалил сайты

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги