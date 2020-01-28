Звідки мем "чікібамбоні", що означає і який хіт породив

В останні місяці в мережі став надзвичайно популярним новий мем під назвою "чікібамбоні", за мотивами якого з'явився навіть відомий хіт.

"Чікібамбоні" – це абстрактний мем, на якому зображена вівця з комп'ютерної гри "Майнкрафт".

Багато хто вважає, що в далекому минулому дане слово було синонімом чудового настрою. Ймовірно, неологізм був запозичений з італійської мови і є чимось на зразок "чікі-пуки".

Слово не володіє будь-яким змістом, однак подібні малюнки залишають в коментарях в мережі або ж додають їх до карикатурних життєвих ситуацій.

Крім того, існує думка, згідно з якою "Чікібамбоні" – це піцерія, а мем спеціально запустили, щоб розкрутити цей бренд.

На честь "чікібамбоні" з'явилася навіть пісня, яка набрала більше 16 мільйонів переглядів на YouTube.

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