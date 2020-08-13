Найден идеальный способ очистить контейнер для еды от жира: видео лайфхака
В сети показали обычный, но в тоже время идеальный способ очистки от жира контейнеров для еды.
Его продемонстрировала пользователь TikTok с ником @adikempler. Ролик набрал 3,7 миллиона просмотров и почти 4000 комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, на камеру юзер показала контейнер, в котором была жирная еда, и отметила, что сделать его чистым помогут несколько простых шагов.
Так, сначала девушка налила в емкость средство для мытья и налила немного теплой воды, а затем положила в контейнер кусочки бумажного полотенца.
Позже она смешала все это в емкости, закрыла и потрясла в течение минуты, а потом вылила содержимое. В результате контейнер стал идеально чистым.
"Этот способ показала мне мачеха. Я сначала тоже сомневалась, а затем проверила сама", – призналась девушка.
Другие пользователи сети повторили ее трюк и отметили, что результат их впечатлил: показанный метод действительно работает.
Ролик о простом способе идеально очистить контейнер для еды смотрите по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали лайфак, научив закрывать консервные банки, открытые с помощью кольца на крышке, без других подручных средств.