Знайдено ідеальний спосіб очистити контейнер для їжі від жиру: відео лайфхаку

Марина Ліснічук Приколи 04:20, 13.08.2020

У мережі показали звичайний, але водночас ідеальний спосіб очищення від жиру контейнерів для їжі.

Його продемонструвала користувачка TikTok із ніком @adikempler. Ролик набрав 3,7 мільйона переглядів і майже 4000 коментарів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на камеру юзерка показала контейнер, у якому була жирна їжа, і зазначила, що зробити його чистим допоможуть декілька простих кроків.

Зробити контейнер чистим допоможуть декілька простих кроків

Так, спочатку дівчина налила до ємності засіб для миття і налила трохи теплої води, а потім поклала до контейнера шматочки паперового рушника.

Для очищення контейнера від жиру знадобляться засіб для миття посуду і шматочки паперового рушника

Пізніше вона змішала все це в ємності, закрила і потрясла протягом хвилини, а потім вилила вміст. У результаті контейнер став ідеально чистим.

"Цей спосіб показала мені мачуха. Я спочатку теж сумнівалася, а потім перевірила сама", – зізналася дівчина.

Контейнер став чистим після промивання під теплою водою

Інші користувачі мережі повторили її трюк і зазначили, що результат їх вразив: показаний метод дійсно працює.

Скриншот
(TikTok @adikempler)

Ролик про простий спосіб ідеально очистити контейнер для їжі дивіться за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали лайфак, навчивши закривати консервні банки, відкриті за допомогою кільця на кришці, без інших підручних засобів.

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Приколи

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