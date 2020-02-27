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27 февраля • обновлено в 18:43
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Матвиенко оделась в стиле персонажа "Гарри Поттера" и насмешила россиян

1.7т
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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко повеселила сеть образом, напоминающим персонажа из знаменитой саги о Гарри Поттере – чиновницу Министерства Магии Долорес Амбридж.

Курьез произошел на расширенном заседании коллегии МВД. На снимках видно несколько рядов офицеров и сидящую в самом начале Матвиенко в ярком костюме (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фото заметили еще одну женщину, однако она ничем не выделялась из толпы.

Матвиенко оделась в стиле персонажа "Гарри Поттера" и насмешила россиян

Матвиенко оделась в стиле персонажа "Гарри Поттера" и насмешила россиян

Пользователи принялись шутить о гендерном неравенстве и стереотипе "Мальчики - в синем, девочки - в розовом". Но больше всего россиян согласились с тем, что Матвиенко была похожа именно на Амбридж, опубликовав подтверждающие кадры из "Гарри Поттера".

Матвиенко насмешила россиян нарядом

Матвиенко насмешила россиян нарядом

МВД России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за кофту на вырост, в которой президент РФ пришел на службу в церкви.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин Валентина Матвиенко
Место
Россия
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этот зал и номенклатурная массовка замечательно подходит под песню "Скованные одной цепью, связанные одной целью" из "Стиляги".
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"подруга Путина"? Ну вы и дeбилы. Это уже не лечится
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Громозека Иван
Громозека Иван
Так а шо вы от хохлушки хотели?
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