Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко повеселила сеть образом, напоминающим персонажа из знаменитой саги о Гарри Поттере – чиновницу Министерства Магии Долорес Амбридж.

Курьез произошел на расширенном заседании коллегии МВД. На снимках видно несколько рядов офицеров и сидящую в самом начале Матвиенко в ярком костюме (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фото заметили еще одну женщину, однако она ничем не выделялась из толпы.

Матвиенко оделась в стиле персонажа "Гарри Поттера" и насмешила россиян

Пользователи принялись шутить о гендерном неравенстве и стереотипе "Мальчики - в синем, девочки - в розовом". Но больше всего россиян согласились с тем, что Матвиенко была похожа именно на Амбридж, опубликовав подтверждающие кадры из "Гарри Поттера".

Матвиенко насмешила россиян нарядом МВД России

когда поступила на матфак pic.twitter.com/l476RzNMfz — гротеск (@st_grotesque) February 27, 2020

Прекрасное фото, иллюстрирующее засилье женщин в российской политике: pic.twitter.com/dK1NrpG4CZ — Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 26, 2020

Надо выпустить серию книг типа "Где Уолли?", но вместо мальчика в очках — Валентина Матвиенко. pic.twitter.com/JMoH2OokEm — Юра Соколов-Кукуптыш (@jari68) February 27, 2020

Долорес Амбридж и мракоборцы слушают обращение Руфуса Скримджера pic.twitter.com/EnkDV5l09M — skate_mos (@skate_mos) February 26, 2020

Мальчики в синем, девочки в розовом — Алœ Лена (@lenobo00) February 26, 2020

Прекрасное фото, иллюстрирующее засилье женщин в российской политике: pic.twitter.com/dK1NrpG4CZ — Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за кофту на вырост, в которой президент РФ пришел на службу в церкви.

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