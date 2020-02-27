Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко повеселила мережу вбранням, що нагадує персонажа зі знаменитої саги про Гаррі Поттера – чиновницю Міністерства Магії Долорес Амбридж.

Курйоз трапився на розширеному засіданні колегії МВС. На знімках видно кілька рядів офіцерів і Матвієнко, яка сидить на самому початку в яскравому костюмі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На фото помітили ще одну жінку, однак вона нічим не виділялася з натовпу.

Матвієнко одяглася в стилі персонажа "Гаррі Поттера" і насмішила росіян

Користувачі почали жартувати про гендерну нерівність і стереотипі "Хлопчики – в синьому, дівчатка – в рожевому". Але найбільше росіян погодилися з тим, що Матвієнко була схожа саме на Амбридж, опублікувавши підтверджуючі кадри з "Гаррі Поттера".

Матвієнко насмішила росіян вбранням МВС Росії

коли надійшла на матфак pic.twitter.com/l476RzNMfz - гротеск (@st_grotesque) February 27, 2020

Прекрасне фото, що ілюструє засилля жінок в російській політиці: pic.twitter.com/dK1NrpG4CZ - Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 26, 2020

Треба випустити серію книг типу "Де Уоллі?", Але замість хлопчика в окулярах - Валентина Матвієнко. pic.twitter.com/JMoH2OokEm - Юра Соколов-Кукуптиш (@ jari68) February 27, 2020

Долорес Амбридж і мракоборцем слухають звернення Руфуса Скрімджера pic.twitter.com/EnkDV5l09M - skate_mos (@skate_mos) February 26, 2020

Хлопчики в синьому, дівчинки в рожевому - Алœ Лена (@ lenobo00) February 26, 2020

Прекрасне фото, що ілюструє засилля жінок в російській політиці: pic.twitter.com/dK1NrpG4CZ - Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли за кофту на виріст, в якій президент РФ прийшов на службу в церкві.

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