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27 лютого • оновлено в 18:47
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Матвієнко одяглася в стилі персонажа "Гаррі Поттера" і насмішила росіян

1.8т
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Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко повеселила мережу вбранням, що нагадує персонажа зі знаменитої саги про Гаррі Поттера – чиновницю Міністерства Магії Долорес Амбридж.

Курйоз трапився на розширеному засіданні колегії МВС. На знімках видно кілька рядів офіцерів і Матвієнко, яка сидить на самому початку в яскравому костюмі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На фото помітили ще одну жінку, однак вона нічим не виділялася з натовпу.

Матвієнко одяглася в стилі персонажа "Гаррі Поттера" і насмішила росіян

Матвієнко одяглася в стилі персонажа "Гаррі Поттера" і насмішила росіян

Користувачі почали жартувати про гендерну нерівність і стереотипі "Хлопчики – в синьому, дівчатка – в рожевому". Але найбільше росіян погодилися з тим, що Матвієнко була схожа саме на Амбридж, опублікувавши підтверджуючі кадри з "Гаррі Поттера".

Матвієнко насмішила росіян вбранням

Матвієнко насмішила росіян вбранням

МВС Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли за кофту на виріст, в якій президент РФ прийшов на службу в церкві.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Валентина Матвієнко
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этот зал и номенклатурная массовка замечательно подходит под песню "Скованные одной цепью, связанные одной целью" из "Стиляги".
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"подруга Путина"? Ну вы и дeбилы. Это уже не лечится
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Громозека Иван
Громозека Иван
Так а шо вы от хохлушки хотели?
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