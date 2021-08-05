Маму и дочь называют сестрами: людям сложно поверить в 20-летнюю разницу между ними

41-летнюю Шерил Джарвис часто ошибочно принимают за сестру своей дочери 20-летней Лорен Марсден. Женщина объясняет свою молодость тем, что придерживается строгого спортивного питания и режима.

Такая схожесть сильно сблизила маму и дочь. Лорен помогает маме выбирать одежду, косметику и дает советы по уходу за собой. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, 41-летняя Шерил говорит, что они с дочкой начали меняться нарядами, как только Лорен исполнилось 18. В тот момент женщина уже активно занималась фитнесом.

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"Незнакомцы не могут поверить, что я мама Лорен. Они всегда в шоке и думают, что мы сестры", – сказала счастливая мама.

Шерил стремится расширить права и возможности женщин всех возрастов и признается, что занимается спортом почти ежедневно.

"Я встаю в 5 утра на тренировку – пять раз в неделю. Теперь я помогаю другим женщинам с программой тренировок , так как я работаю в качестве личного тренера", – добавила также женщина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что девушка с ником LeleRocket в социальной сети TikTok рассказала, что ее мама рано забеременела – в 15 лет. И теперь маму и дочь часто называют сестрами-близнецами, потому что разница в возрасте кажется другим почти незаметной. Она также уточнила, что ее мама "намеренно забеременела" в подростковом возрасте.