Женщина, которая забеременела в 15 лет, выглядит как сестра-близнец своей дочери. Фото

Девушка с ником LeleRocket в социальной сети TikTok рассказала, что ее мама рано забеременела – в 15 лет. И теперь маму и дочь часто называют сестрами-близнецами, потому что разница в возрасте кажется другим почти незаметной.

Девушка также уточнила, что ее мама "намеренно забеременела" в подростковом возрасте. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Блогерша часто публикует совместные видео со своей молодой мамой, и пользователи очень удивлены их сходству.

"Моя мама намеренно забеременела мной в 15 лет и она была очень счастлива, когда узнала об этом. А теперь люди спрашивают, не близнецы ли мы", – объяснила ранее девушка.

Видео дня

"Определенно близнецы – боже, вы все такие красивые", "Черт возьми, действительно может сойти за близнецов", – пишут юзеры в комментариях.

Однако без хейтерства все же не обошлось: некоторые люди раскритиковали маму девушки за беременность в столь раннем возрасте. Сама же блогерша на подобные заявления в свой адрес отвечает, что у нее было очень счастливое детство, и мама с папой ее безумно любят.

"Я не говорю, что все 15-летние должны выходить на улицу и заводить детей, но я уверена, что если вы окажетесь в таком положении, то ничто не помешает вам стать хорошими родителями", – выразила свою точку зрения она.

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