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3 февраля • обновлено в 14:39
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"Лекарство от коронавируса есть": сеть взорвала шутка про известный в СССР бальзам

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Блогер Леонид Дегтярев пошутил о том, что лекарство от китайского коронавируса на самом деле давно существует.

"Лекарство от короновируса есть. Но ученые не могут его открыть", - написал он и опубликовал фото вьетнамского бальзама "Золотая звезда", который считался чуть ли ни панацеей во времена СССР.

А главным недостатком "звездочки" было то, что открыть эту маленькую неудобную и плотно закрытую баночку было весьма непросто – средство выскальзывало из рук.

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"Лекарство от коронавируса есть": сеть взорвала шутка про известный в СССР бальзам

Проблему открытия бальзама в комментариях предложили подписчики блогера.

"Лекарство от коронавируса есть": сеть взорвала шутка про известный в СССР бальзам
"Лекарство от коронавируса есть": сеть взорвала шутка про известный в СССР бальзам

"Половина населения вымрет по причине того, что не сможет открыть его", "Так она открывается??? А я так прикладывал...", "Могут. Настоящие ученые ногти неделями не стригут", - шутят пользователи.

"Лекарство от коронавируса есть": сеть взорвала шутка про известный в СССР бальзам

Стоит отметить, что вакцина от китайского коронавируса на данный момент находится в процессе разработки.

В январе 2020 года несколько компаний начали работу по созданию вакцин против вируса n-CoV.

Китайские ученые отмечают, что работают над вакциной, но еще не дошли до этапа испытаний на животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Филиппинах зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. Там умер 44-летний мужчина, который приехал из города Ухань, где и началась эпидемия.

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