"Ліки від коронавіруса існують": мережу підірвав жарт про відомий у СРСР бальзам

Блогер Леонід Дегтярьов пожартував про те, що ліки від китайського коронавіруса насправді давно існують.

"Ліки від короновіруса існують. Але вчені не можуть їх відкрити", - написав він і опублікував фото в'єтнамського бальзаму "Золота зірка", який вважався ледь не панацеєю за часів СРСР.

А головним недоліком "зірочки" було те, що відкрити цю маленьку незручну і щільно закриту баночку було вельми непросто – засіб вислизав з рук.

Новини Кількість жертв коронавірусу з Китаю різко зросла

Проблему відкриття бальзаму в коментарях запропонували підписники блогера.

"Половина населення вимре через те, що не зможе відкрити його", "Так вона відкривається??? А я так прикладав ...", "Можуть. Справжні вчені нігті тижнями не стрижуть", - жартують користувачі.

Варто зазначити, що вакцина від китайського коронавіруса на даний момент знаходиться в процесі розробки.

У січні 2020 року кілька компаній почали працювати над створенням вакцин проти вірусу n-CoV.

Китайські вчені відзначають, що працюють над вакциною, але ще не дійшли до етапу випробувань на тваринах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Філіппінах зареєстрований перший випадок смерті від коронавіруса за межами Китаю. Там помер 44-річний чоловік, який приїхав з міста Ухань, де і почалася епідемія.

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