Кролик или птица? Сеть разделила новая оптическая иллюзия

В сети появилось видео, вызвавшее споры среди пользователей, которые не смогли определиться, видят они кролика или птицу.

Ролик впервые был опубликован на странице Dan Quintano в Twitter. Пост получил более 34 тысяч лайков, а угадать в комментариях попытались около 8 тысяч человек (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах человек гладит животное. Однако непонятно, попал на видео ворон или же кролик.

Сеть разделила оптическая иллюзия с кроликом и вороном Скриншот из видео

"Я думал, что это кролик, пока не увидел ворона", "У нас в офисе сегодня серьезная дискуссия", "Я до сих пор не знаю, кто это", "Я увидел ворона, а через две минуты кролика", "Скажите наконец, кто это?" – отреагировали пользователи.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP — Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась фотография, на которой с равным успехом видели дверцу авто и океан.

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