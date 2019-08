Кролик или птица? Сеть разделила новая оптическая иллюзия

В сети появилось видео, вызвавшее споры среди пользователей, которые не смогли определиться, видят они кролика или птицу.

Ролик впервые был опубликован на странице Dan Quintano в Twitter. Пост получил более 34 тысяч лайков, а угадать в комментариях попытались около 8 тысяч человек (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах человек гладит животное. Однако непонятно, попал на видео ворон или же кролик.

"Я думал, что это кролик, пока не увидел ворона", "У нас в офисе сегодня серьезная дискуссия", "Я до сих пор не знаю, кто это", "Я увидел ворона, а через две минуты кролика", "Скажите наконец, кто это?" – отреагировали пользователи.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP