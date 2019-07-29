"Черно-белое или цветное?" В сети раскрыли секрет оптической иллюзии

В сети стала популярна оптическая иллюзия, которая "превращает" чёрно-белые фотографии в цветные. Такого эффекта удаётся добиться благодаря наложению на снимки разноцветных линий. Но некоторые пользователи нашли на "вирусном" кадре нюанс.

Как сообщил Мedialeaks, в пятницу, 26 июля, блогер с ником Øyvind Kolås опубликовал на своем аккаунте у Patreon чёрно-белый снимок людей с черепахой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадр, сделанный ещё в 2011 году, были наложены цветные линии: блогер предположил, что из-за яркой сетки фото выглядит вовсе не чёрно-белым.

Фото с иллюзией Мedialeaks

Снимок попал на Reddit, где набрал больше 15 тысяч плюсов. Немало пользователей написало, что видят чёрно-белый кадр. Другие утверждали, что фото выглядит, как цветное, для этого достаточно лишь уменьшить его.

"Я тоже не вижу иллюзии. Выглядит, как чёрно-белое фото с пересекающими его цветными линиями", "Открой фото, затем уменьши его. Выглядит как цветная фотография...", — написали в сети.

Также в Twitter публикация набрала больше 30 тысяч репостов и немало комментариев.

"Чушь собачья. Возможно, это и было так в оригинальном разрешении изображения, но кадр, который ты запостил, — сильно сжатый JPG-файл. И это не наш мозг смешивает информацию о цвете, дело в самом изображении", "На части фото, которая должна быть чёрно-белой, присутствует хорошо различимый цветной шум. Это произошло в результате сжатия изображения", — предположили пользователи.

Издание написало, что на изображении действительно можно разглядеть цветной шум — на тех частях, которые должны были быть чёрно-белыми.

На странице блогера были и другие похожие изображения с более чёткими цветными линиями и отсутствием шума. Но на одном из них пользователи обратили внимание на то, что полосы слишком уж близко расположены друг к другу и их слишком много для того, чтобы считать кадр оптической иллюзией.

Как сообщило издание, все же в сети нашли объяснение эффекту: причина кроется в "ленивых" рецепторах цвета глаз.

"По большому счёту, зрительные рецепторы в вашей сетчатке ленивы, особенно на периферическом зрении... Оно как бы смешивает цвета, показывая то, что вы якобы должны видеть", — написали пользователи.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Фото Мedialeaks

Фото Мedialeaks

Фото Мedialeaks

Фото Мedialeaks

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась фотография, которая вызвала множество споров, на ней изображена дверь автомобиля, однако некоторые видят океан.

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