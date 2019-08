Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія

У мережі з'явилося відео, що викликало суперечки серед користувачів, які не змогли визначитися, бачать вони кролика чи птаха.

Ролик вперше був опублікований на сторінці Dan Quintano в Twitter. Пост отримав більше 34 тисяч лайків, а відгадати в коментарях спробували близько 8 тисяч осіб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах людина гладить тварину. Однак незрозуміло, потрапив на відео ворон чи кролик.

"Я думав, що це кролик, поки не побачив ворона", "У нас в офісі сьогодні серйозна дискусія", "Я досі не знаю, хто це", "Я побачив ворона, а через дві хвилини кролика", "Скажіть нарешті, хто це?" – відреагували користувачі.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP