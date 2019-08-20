Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія

У мережі з'явилося відео, що викликало суперечки серед користувачів, які не змогли визначитися, бачать вони кролика чи птаха.

Ролик вперше був опублікований на сторінці Dan Quintano в Twitter. Пост отримав більше 34 тисяч лайків, а відгадати в коментарях спробували близько 8 тисяч осіб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах людина гладить тварину. Однак незрозуміло, потрапив на відео ворон чи кролик.

Мережу розділила оптична ілюзія з кроликом і вороном Скріншот з відео

"Я думав, що це кролик, поки не побачив ворона", "У нас в офісі сьогодні серйозна дискусія", "Я досі не знаю, хто це", "Я побачив ворона, а через дві хвилини кролика", "Скажіть нарешті, хто це?" – відреагували користувачі.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP - Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася фотографія, на якій із однаковим успіхом бачили дверцята авто й океан.

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