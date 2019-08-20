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Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія

1.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, що викликало суперечки серед користувачів, які не змогли визначитися, бачать вони кролика чи птаха.

Ролик вперше був опублікований на сторінці Dan Quintano в Twitter. Пост отримав більше 34 тисяч лайків, а відгадати в коментарях спробували близько 8 тисяч осіб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах людина гладить тварину. Однак незрозуміло, потрапив на відео ворон чи кролик.

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Мережу розділила оптична ілюзія з кроликом і вороном

Мережу розділила оптична ілюзія з кроликом і вороном

Скріншот з відео

"Я думав, що це кролик, поки не побачив ворона", "У нас в офісі сьогодні серйозна дискусія", "Я досі не знаю, хто це", "Я побачив ворона, а через дві хвилини кролика", "Скажіть нарешті, хто це?" – відреагували користувачі.

Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія
Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія
Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія
Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася фотографія, на якій із однаковим успіхом бачили дверцята авто й океан.

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