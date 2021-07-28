Кот случайно влез в чужой дом: видео стало вирусным в сети

В сети стало вирусным видео, на котором случайный рыжий кот заходит в чужой дом, через дверцу для животных. Поняв, что это не его жилье, кот останавливается, а затем медленно выходит обратно.

Реакцию четырехлапого, на то, что за ним кто-то наблюдает, успела снять хозяйка дома Рейчел Де Йонг, которая в тот момент находилась на кухне и снимала своего оранжево-белого кота. Девушка опубликовала видео в TikTok, которое вскоре стало вирусным.

На кадрах видно, как пушистый входит в дверь, и пока Рейчел недоумевала, чье это животное, кот посмотрел на нее невинным взглядом и начал делать шаги назад.

Видео дня

Отметим, что видео было снято еще в апреле этого года. Оно собрало колоссальные 10 миллионов просмотров.

Кошачьи фанаты сразу же ринулись комментировать бесценный взгляд хвостатого на камеру:

"Он выглядит так, как будто ему очень жаль, и вы можете сказать, что он смущен", "О, у вас уже есть оранжевый кот?", "Наверное, это в первый раз, когда его поймали с поличным", "Он приходит и уходит, а потом однажды навсегда уйдет", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети обсуждают видео, на котором щенок золотистого ретривера пытается преодолеть полосу препятствий. И если другим животным для этого потребуется несколько минут, то этот малыш не совсем понимал, что от него хотят.