Cобака пыталась преодолеть полосу препятствий: забавное видео стало вирусным в сети

В сети стало вирусным видео, на котором щенок золотистого ретривера пытается преодолеть полосу препятствий. И если другим животным для этого потребуется несколько минут, то этот малыш не совсем понимал, что от него хотят.

В неторопливом темпе собаке удается пройти слалом, но уже с перекладиной ей справиться не так легко. Вместо того, чтобы совершить быстрый прыжок, щенок спотыкается и падает. Об этом сообщает издание Independent (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Клип, который уже был просмотрен более трех миллионов раз, продолжает набирать популярности в интернете. Пользователи снова и снова наблюдают за тем, как щенок пытается справиться с появившимися на его пути препятствиями.

Видео дня

(width) 100%

Ранее на просторах интернета популярным стало видео, на котором породистая собака продемонстрировала свою сообразительность. Так, она попробовала острые чипсы, но быстро нашла способ, помогающий избавиться от дискомфорта – воспользовалась вентилятором.

Как сообщал OBOZREVATEL, реакция собаки на диету покорила пользователей. Пес по имени Тоби с нетерпением ждал, когда хозяин наполнит миску вкусным кормом, однако этого не произошло. И реакция питомца стала вирусной в интернете.