Cобака пыталась преодолеть полосу препятствий: забавное видео стало вирусным в сети
В сети стало вирусным видео, на котором щенок золотистого ретривера пытается преодолеть полосу препятствий. И если другим животным для этого потребуется несколько минут, то этот малыш не совсем понимал, что от него хотят.
В неторопливом темпе собаке удается пройти слалом, но уже с перекладиной ей справиться не так легко. Вместо того, чтобы совершить быстрый прыжок, щенок спотыкается и падает. Об этом сообщает издание Independent (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
Клип, который уже был просмотрен более трех миллионов раз, продолжает набирать популярности в интернете. Пользователи снова и снова наблюдают за тем, как щенок пытается справиться с появившимися на его пути препятствиями.
Ранее на просторах интернета популярным стало видео, на котором породистая собака продемонстрировала свою сообразительность. Так, она попробовала острые чипсы, но быстро нашла способ, помогающий избавиться от дискомфорта – воспользовалась вентилятором.
Как сообщал OBOZREVATEL, реакция собаки на диету покорила пользователей. Пес по имени Тоби с нетерпением ждал, когда хозяин наполнит миску вкусным кормом, однако этого не произошло. И реакция питомца стала вирусной в интернете.