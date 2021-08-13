Хозяин дома забрал у студентки 7,7 тыс. грн залога из-за "горошины в холодильнике"

Студентка Ливерпульского университета Джона Мура Матильда оставила в арендованной квартире в холодильнике горошину, из-за чего лишилась значительной суммы. Хозяин недвижимости решил не возвращать девушке залог, когда она съезжала.

Таким образом мужчина "наказал" квартирантку за беспорядок. 210 фунтов стерлингов (около 7 700 тысяч гривен) он оставил себе в качестве компенсации за причиненные неудобства. Об этом пишет издание Metro (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Согласно заявлениям хозяина жилья, в пустом холодильнике лежала горошина, на ковре – маленькая бумажка, а в комнате – флакон из-под освежителя воздуха. Все это пришлось убирать мужчине самому, поскольку студентка якобы оставила после себя беспорядок.

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Матильда высказалась по этому поводу на своей странице в социальной сети. Она считает, что обвинения в ее адрес "просто смешны и нелепы".

"Надеюсь, ты оспоришь это и вернешь свои деньги", "Гарантирую, что горошина останется там до приезда следующих жильцов", – поддержали девушку пользователи в комментариях.

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