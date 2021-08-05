Девушка с именем, как у звезды Playboy, пожаловалась на испорченную жизнь

Девушка из Великобритании, настоящее имя которой Эйприл Саммерс, пожаловалась на нелегкую судьбу из-за своего "знаменитого" имени. Все дело в том, что точно такой же псевдоним взяла себе английская модель, звезда Playboy Надя Фостер (ее настоящее имя).

Девушка рассказала, что ее часто путают с гламурной моделью, а также говорят, что видели ее обнаженные фотографии в интернете. Это сильно расстраивает Эйприл, поскольку она работает журналисткой. Об этом пишет издание Metro (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также жительница Великобритании пожаловалась, что в школе одноклассники постоянно дразнили ее из-за "неудачного имени".

Видео дня

"Я не могу винить людей в том, что они сбиты с толку: мы не только "разделяем" одно и то же имя, но мы еще одного возраста, обе блондинки, и обе живем в Лондоне. Иногда, клянусь, я чувствую легкий приступ разочарования из-за всей этой истории. Однако я научилась жить с этим: на всякий случай, когда я представляюсь, я быстро отвечаю: "Я не модель Playboy, извините", – высказалась по этому поводу девушка.

К слову, Надя Фостер (Эйприл Саммерс), которая работает гламурной моделью, стала известной после пикантной съемки для Playboy в 2010 году.

Она начала работать моделью в 2007 году в британской модной компании CXLondon. С тех пор девушка появилась во многих публикациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 31-летняя жительница Бразилии Моналиса Моура смогла похудеть на 71 килограмм и стала моделью. После невероятной трансформации она поддерживает форму с помощью регулярных физических нагрузок и правильного питания.