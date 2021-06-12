Фото замаскированного леопарда стало новой иллюзией в сети

Фотографу из Индии удалось запечатлеть леопарда на склоне холма, и снимок стал новой оптической иллюзией в сети. Зверь настолько хорошо замаскировался среди скалистого ландшафта, что найти его не так уж просто.

34-летний Абхинав Гарг признался, что изначально даже не подозревал, что на фотографиях таится животное. Он разглядел леопарда только по приходу домой, передает издание Lad Bible (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

О леопарде мужчине рассказали местные жители во время посещения холмов Аравали в Джайпуре, западный штат Раджастхан в Индии. И фотограф специально отправился туда с фотоаппаратом, чтобы испытать удачу и попробовать сделать уникальные кадры.

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Подумав, что ничего не вышло, Гарг ушел домой, где его ждал приятный сюрприз.

"Этот леопард был действительно лучшим замаскированным животным, которое я когда-либо видел в своей жизни", – поделился он своими впечатлениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая иллюзия с кошкой напугала пользователей сети. Так, глядя на опубликованную фотографию, складывается впечатление, что кошка сидит на тумбе, а ее голова торчит из корзины.