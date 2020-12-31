Анекдоты дня: смешные шутки и приколы про Новый год
Народная примета: если в магазинах все продукты прошлогодние – значит, наступило 1 января.
В канун Нового года OBOZREVATEL публикует смешные шутки и приколы о празднике.
Анекдоты за 31 декабря
Это был самый настоящий год Крысы:
– сидели в норах;
– таскали еду домой, где ее и грызли;
– при виде человека прятались;
– переносили инфекцию.
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За новогодним столом:
– Хочу сказать тост.
– Пожалуйста, не говори только, как в прошлый раз, что пусть наступающий год будет ярким, необычным и запоминающимся!
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"Надо съездить в магазин сегодня, а то завтра будут толпы народу", – подумали все жители города.
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Зима, снег, вечер, холодно. На дороге стоит гаишник. Едет джип. Он его останавливает, подходит и видит двух амбалов.
– Что надо?
Гаишник:
– …Поколядовать можно?
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1 января 2021 года – пятница. Это хороший знак. Плохой год не может начинаться с пятницы.
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Особенно меркантильные люди, чтобы не покупать подарки, начинают ссориться и ругаться со всеми задолго до Нового года.
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К празднику готова... Стол наряжен, елка накрыта, дети упакованы, подарки одеты, платье накрашено, глаза поглажены, мужа выгуляла, собаку поздравила... Вроде бы ничего не забыла.
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Муж просыпается утром, спрашивает у жены: – Новый год прошел? – Прошел. – А какое сегодня число? – 2 января. – А 1-е было?
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