Анекдоти дня: смішні жарти та приколи про Новий рік
Народна прикмета: якщо в магазинах усі продукти торішні – значить, настало 1 січня.
Напередодні Нового року OBOZREVATEL публікує смішні жарти та приколи про свято.
Анекдоти за 31 грудня
Це був справжнісінький рік Щура:
– сиділи в норах;
– тягли їжу додому, де її і гризли;
– бачачи людину, людини ховалися;
– переносили інфекцію.
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За новорічним столом:
– Хочу сказати тост.
– Будь ласка, не кажи тільки, як минулого разу, що нехай наступний рік буде яскравим, незвичайним і незабутнім!
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"Треба з'їздити в магазин сьогодні, а то завтра буде купа народу", – подумали всі жителі міста.
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Зима, сніг, вечір, холодно. На дорозі стоїть даїшник. Їде джип. Він його зупиняє, підходить і бачить двох амбалів.
– Що треба?
Даішник:
– ...Поколядувати можна?
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1 січня 2021 року – п'ятниця. Це добрий знак. Поганий рік не може починатися з п'ятниці.
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Особливо меркантильні люди, щоб не купувати подарунки, починають сваритися та лаятися з усіма задовго до Нового року.
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До свята готова... Стіл прикрасила, ялинку накрила, діти упаковані, подарунки вдягнені, сукня нафарбована, очі випрасувані, чоловіка вигуляла, собаку привітала... Начебто нічого не забула.
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Чоловік прокидається вранці, запитує в дружини: – Новий рік пройшов? – Пройшов. – А яке сьогодні число? – 2 січня. – А 1-ше було?
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Раніше OBOZREVATEL публікував топ-10 мемів 2020 року. Також повідомлялося, що Міністерство оборони розсмішило українців заявою Андрія Тарана про "фальцет": повідомлення з помилкою з'явилося на сторінці відомства у Facebook.