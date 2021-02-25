Анекдоты дня: смешные приколы, шутки и мемы за 25 февраля

Циля была настолько красива, что у Абрама невольно съежился кошелек.

Веселые шутки, анекдоты, приколы и мемы за 25 февраля – далее в подборке OBOZREVATEL.

Приходит мужчина в зоомагазин:

– У вас есть что-то говорящее?

– Есть – сороконожка.

– Давайте.

Принес домой, накормил и спрашивает:

– Гулять пойдем?

В ответ – тишина.

– Ну вот, надули...

– Спокойно, не видишь, я обуваюсь?

***

Весна. Пенсионеры, уставшие за зиму от очередей в поликлиниках, дружно возвращаются отдыхать и набираться сил на даче.

***

На вахте в общежитии:

– Вы к кому?

– А кого порекомендуете?

***

У генерала родился внук. Чтобы узнать, на кого похож ребенок, он посылает в роддом адъютанта.

– На вас! – радостно докладывает адъютант.

– Детали.

– Лысый, пузатый, ничего не соображает и все время кричит.

***

– Папа, а правда, что настоящий мужчина в любой ситуации соблюдает спокойствие?

– Правда, сынок.

– Тогда что тебе сначала показать – мой дневник или мамино новое платье?

***

Ложь женщине – безнравственность. Ложь коллегам, клиентам, покупателям – мошенничество. Ложь всему народу – политика.

***

Звоню мужу. Сделала пять звонков – не отвечает. Пишу СМС:

– Дорогой, я поцарапала твою машину.

Через семь минут у меня уже 50 пропущенных. А теперь уже я не отвечаю – обиделась.

***

На базаре бабка продает яблоки, на них табличка: "Чернобыльские". Какой-то мужчина, проходя мимо, замечает:

– Наверное, ваши яблоки никто и не покупает. Зачем вы эту табличку поставили?

– Еще как покупают – кто для жены, кто для тещи.

***

Женщина покупает на базаре десять петухов и одну курицу.

Продавец:

– Надо наоборот: десять кур и одного петуха.

Женщина:

– Пусть хоть ей повезет.

***

Одесса, тихая улочка, гаишник тормозит машину:

– Вы знак "40" видели?

– Видел.

– А зачем же ехали на 500 гривен быстрее?

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку анекдотов и приколов о пятнице: ничто не может так испортить пятницу, как рабочая суббота.