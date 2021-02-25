Анекдоти дня: смішні приколи, жарти та меми за 25 лютого

Циля була настільки гарна, що в Абрама мимоволі зіщулився гаманець.

Веселі жарти, анекдоти, приколи і меми за 25 лютого – далі в добірці OBOZREVATEL.

Приходить чоловік до зоомагазину:

– У вас є щось, що розмовляє?

– Є – сороконіжка.

– Давайте.

Приніс додому, нагодував і питає:

– Гуляти підемо?

У відповідь – тиша.

– Ну ось, надули...

– Спокійно, не бачиш, я взуваюся?

***

Весна. Пенсіонери, втомлені за зиму від черг у поліклініках, дружно повертаються відпочивати і набиратися сил на дачі.

***

На вахті в гуртожитку:

– Ви до кого?

– А кого порекомендуєте?

***

У генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого схожа дитина, він посилає до пологового будинку ад'ютанта.

– На вас! – радісно повідомляє ад'ютант.

– Деталі.

– Лисий, пузатий, нічого не тямить і весь час кричить.

***

– Тату, а правда, що справжній чоловік у будь-якій ситуації дотримується спокою?

– Правда, синку.

– Тоді що тобі спочатку показати – мій щоденник чи мамину нову сукню?

***

Брехня жінці – аморальність. Брехня колегам, клієнтам, покупцям – шахрайство. Брехня всьому народу – політика.

***

Телефоную чоловікові. Зробила п'ять дзвінків – не відповідає. Пишу СМС:

– Дорогий, я подряпала твою машину.

Через сім хвилин у мене вже 50 пропущених. А тепер вже я не відповідаю – образилася.

***

На базарі бабця продає яблука, на них табличка: "Чорнобильські". Якийсь чоловік, проходячи повз, зауважує:

– Напевно, ваші яблука ніхто й не купує. Навіщо ви цю табличку поставили?

– Ще й як купують – хто для дружини, хто для тещі.

***

Жінка купує на базарі десять півнів і одну курку.

Продавець:

– Треба навпаки: десять курей і одного півня.

Жінка:

– Нехай хоч їй пощастить.

***

Одеса, тиха вуличка, даішник гальмує автівку:

– Ви знак "40" бачили?

– Бачив.

– А навіщо ж їхали на 500 гривень швидше?

***

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку анекдотів і приколів про п'ятницю: ніщо не може так зіпсувати п'ятницю, як робоча субота.