Анекдоти дня: смішні приколи, жарти та меми за 25 лютого
Циля була настільки гарна, що в Абрама мимоволі зіщулився гаманець.
Веселі жарти, анекдоти, приколи і меми за 25 лютого – далі в добірці OBOZREVATEL.Анекдоти дня
Приходить чоловік до зоомагазину:
– У вас є щось, що розмовляє?
– Є – сороконіжка.
– Давайте.
Приніс додому, нагодував і питає:
– Гуляти підемо?
У відповідь – тиша.
– Ну ось, надули...
– Спокійно, не бачиш, я взуваюся?
***
Весна. Пенсіонери, втомлені за зиму від черг у поліклініках, дружно повертаються відпочивати і набиратися сил на дачі.
***
На вахті в гуртожитку:
– Ви до кого?
– А кого порекомендуєте?
***
У генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого схожа дитина, він посилає до пологового будинку ад'ютанта.
– На вас! – радісно повідомляє ад'ютант.
– Деталі.
– Лисий, пузатий, нічого не тямить і весь час кричить.
***
– Тату, а правда, що справжній чоловік у будь-якій ситуації дотримується спокою?
– Правда, синку.
– Тоді що тобі спочатку показати – мій щоденник чи мамину нову сукню?
***
Брехня жінці – аморальність. Брехня колегам, клієнтам, покупцям – шахрайство. Брехня всьому народу – політика.
***
Телефоную чоловікові. Зробила п'ять дзвінків – не відповідає. Пишу СМС:
– Дорогий, я подряпала твою машину.
Через сім хвилин у мене вже 50 пропущених. А тепер вже я не відповідаю – образилася.
***
На базарі бабця продає яблука, на них табличка: "Чорнобильські". Якийсь чоловік, проходячи повз, зауважує:
– Напевно, ваші яблука ніхто й не купує. Навіщо ви цю табличку поставили?
– Ще й як купують – хто для дружини, хто для тещі.
***
Жінка купує на базарі десять півнів і одну курку.
Продавець:
– Треба навпаки: десять курей і одного півня.
Жінка:
– Нехай хоч їй пощастить.
***
Одеса, тиха вуличка, даішник гальмує автівку:
– Ви знак "40" бачили?
– Бачив.
– А навіщо ж їхали на 500 гривень швидше?
***
Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку анекдотів і приколів про п'ятницю: ніщо не може так зіпсувати п'ятницю, як робоча субота.