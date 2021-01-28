Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 28 января

Как говорят в народе, любовь – это когда не спрашивают, куда деваются деньги.

Веселые приколы, шутки и анекдоты – далее в подборке OBOZREVATEL.

– Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.

– Как будете платить, наличными или картой?

– Здоровьем.

***

На экскурсии:

– Скажите, а почему у генерала на этом памятнике такая странная поза?

– Понимаете, запланировали статую с конем, но на него потом не хватило денег.

***

– Мама, откуда я взялся?

– Вот и мы с отцом думаем – откуда ты взялся на нашу голову!

***

Во время утренней пробежки у меня очень напряженное лицо. Со стороны это выглядит, будто у меня инфаркт, но я сам решил добраться до больницы.

***

Два друга:

– Я через окно вчера видел, как твоя жена целуется с соседом. Прими меры.

На следующий день:

– Ну что, принял меры?

– Да, повесил шторки, ни черта ты теперь не увидишь.

***

– Сынок, беги в ближайший магазин и купи пузырь.

– А что такое пузырь?

– Да, ты прав. Возьми два.

***

Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, что он не ворует.

***

– Папа, а почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?

– Они – как наши депутаты: воспитывают детей за границей, а объедаться и гадить прилетают сюда.

***

Объявление: "Ищу парня крепкого телосложения, приятной внешности, волевого и целеустремленного... для общей обработки огорода".

***

– Абрам, вы столько лет живете с женой, но до сих пор ходите, держась за руки.

– Потому что только я ее отпущу – она сразу же пойдет тратить деньги.

***

Жена является домой под утро. Муж трясет часами перед ней и кричит. Жена:

– Убери часы, мой отец перед матерью вообще календарем махал – и ничего!

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку анекдотов о пятнице: ничто не может так испортить пятницу, как рабочая суббота.