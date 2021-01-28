Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 28 січня

Як кажуть у народі, кохання – це коли не питають, куди діваються гроші.

Веселі приколи, жарти та анекдоти – далі в добірці OBOZREVATEL.

– Дві пляшки віскі й пачку сигарет, будь ласка.

– Як будете платити, готівкою або карткою?

– Здоров'ям.

***

На екскурсії:

– Скажіть, а чому в генерала на цьому пам'ятнику така дивна поза?

– Розумієте, запланували статую з конем, але на нього потім не вистачило грошей.

***

– Мамо, звідки я взявся?

– Ось і ми з батьком думаємо – звідки ти взявся на нашу голову!

***

Під час ранкової пробіжки в мене дуже напружене обличчя. З боку це виглядає, ніби в мене інфаркт, але я сам вирішив дістатися лікарні.

***

Два друга:

– Я через вікно вчора бачив, як твоя дружина цілується з сусідом. Вживи заходів.

Наступного дня:

– Ну що, вжив заходів?

– Так, повісив фіранки, дідька лисого ти тепер щось побачиш.

***

– Синку, біжи в найближчу крамницю і купи пузир.

– А що таке пузир?

– Так, ти маєш рацію. Візьми два.

***

Сторож мильної фабрики з піною у рота доводив, що він не краде.

***

– Тату, а чому на вулиці тільки дорослі голуби і жодного маленького?

– Вони – як наші депутати: виховують дітей за кордоном, а об'їдатися і гидити прилітають сюди.

***

Анонс: "Шукаю хлопця міцної статури, приємної зовнішності, вольового і цілеспрямованого... для спільної обробки городу".

***

– Абраме, ви стільки років живете з дружиною, але досі ходите, тримаючись за руки.

– Бо щойно я її відпущу – вона одразу ж піде витрачати гроші.

***

Дружина заявляється додому під ранок. Чоловік трясе годинником перед нею і лається. Дружина:

– Прибери годинника, мій батько перед матір'ю взагалі календарем махав – і нічого!

***

Раніше OBOZREVATEL публікував добірку анекдотів про п'ятницю: ніщо не може так зіпсувати п'ятницю, як робоча субота.