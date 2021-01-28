Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 28 січня
Як кажуть у народі, кохання – це коли не питають, куди діваються гроші.
Веселі приколи, жарти та анекдоти – далі в добірці OBOZREVATEL.
– Дві пляшки віскі й пачку сигарет, будь ласка.
– Як будете платити, готівкою або карткою?
– Здоров'ям.
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На екскурсії:
– Скажіть, а чому в генерала на цьому пам'ятнику така дивна поза?
– Розумієте, запланували статую з конем, але на нього потім не вистачило грошей.
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– Мамо, звідки я взявся?
– Ось і ми з батьком думаємо – звідки ти взявся на нашу голову!
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Під час ранкової пробіжки в мене дуже напружене обличчя. З боку це виглядає, ніби в мене інфаркт, але я сам вирішив дістатися лікарні.
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Два друга:
– Я через вікно вчора бачив, як твоя дружина цілується з сусідом. Вживи заходів.
Наступного дня:
– Ну що, вжив заходів?
– Так, повісив фіранки, дідька лисого ти тепер щось побачиш.
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– Синку, біжи в найближчу крамницю і купи пузир.
– А що таке пузир?
– Так, ти маєш рацію. Візьми два.
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Сторож мильної фабрики з піною у рота доводив, що він не краде.
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– Тату, а чому на вулиці тільки дорослі голуби і жодного маленького?
– Вони – як наші депутати: виховують дітей за кордоном, а об'їдатися і гидити прилітають сюди.
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Анонс: "Шукаю хлопця міцної статури, приємної зовнішності, вольового і цілеспрямованого... для спільної обробки городу".
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– Абраме, ви стільки років живете з дружиною, але досі ходите, тримаючись за руки.
– Бо щойно я її відпущу – вона одразу ж піде витрачати гроші.
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Дружина заявляється додому під ранок. Чоловік трясе годинником перед нею і лається. Дружина:
– Прибери годинника, мій батько перед матір'ю взагалі календарем махав – і нічого!
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Раніше OBOZREVATEL публікував добірку анекдотів про п'ятницю: ніщо не може так зіпсувати п'ятницю, як робоча субота.