Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 26 января

Анекдот дня: – Доктор, мой муж случайно проглотил нурофен. Что делать? – Сделайте ему теперь головную боль – не пропадать же таблетке.

Подборка веселых шуток и приколов – далее в OBOZREVATEL.

Жена сказала мужу, что хочет стать для него не только супругой, но и лучшим другом. После этого он достал водку, две рюмки, налил и стал рассказывать, как она его достала.

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Терпеть не могу людей, которые пьют без меры. Вчера мои друзья уронили меня трижды, пока несли к машине.

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Как все-таки разнятся года... В 18 лет, чтобы затащить девушку в постель, достаточно было ее напоить... А в 35 лет весь вечер приходится следить, чтобы она не напилась!

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Одна женщина пришла на работу с синяком под глазом. Ее спрашивают: – Кто это вас так? – Муж. – А мы думали, что он в командировке. – Я тоже так думала.

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– Софочка, мы же с вами современные люди. Давайте перемотаем киноленту: знакомство, цветы, свидания, ресторан – и сразу к вам.

– Ладно. Только давайте перемотаем еще дальше, когда вы мне уже надоели, собрали свои вещи и убрались восвояси.

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Дорогой, если тебя осудят, я поеду с тобой в Сибирь, но шубу надо купить заранее.

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Пьяница садится в троллейбусе возле бабушки.

– А вы знаете, – говорит она, – что попадете пpямо в ад?

Мужчина подскочил и закричал водителю:

– Остановитесь и выпустите меня, я сел не в тот троллейбус!

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Кум, ты ничего не понимаешь. Быть депутатом непросто. Надо так красть, чтобы все думали, что это реформа.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку шуток, приколов и анекдотов о студентах.