Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 26 січня
Анекдот дня: – Лікарю, мій чоловік випадково проковтнув нурофен. Що робити? – Зробіть йому тепер головний біль – не пропадати ж таблетці.
Підбірка веселих жартів і приколів – далі в OBOZREVATEL.
Дружина сказала чоловікові, що хоче стати для нього не тільки жінкою, але й найкращим другом. Після цього він дістав горілку, дві чарки, налив і став розповідати, як вона його дістала.
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Терпіти не можу людей, які п'ють без міри. Вчора мої друзі впустили мене тричі, поки несли до автівки.
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Як все-таки різняться роки... У 18 років, щоб затягнути дівчину до ліжка, достатньо було її напоїти... А в 35 років весь вечір доводиться стежити, щоб вона не напилася!
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Одна жінка прийшла на роботу з синцем під оком. Її запитують: – Хто це вас так? – Чоловік. – А ми думали, що він у відрядженні. – Я теж так думала.
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– Софочко, ми ж з вами сучасні люди. Давайте перемотаємо кінострічку: знайомство, квіти, побачення, ресторан – і одразу до вас.
– Гаразд. Тільки давайте перемотаємо ще далі, коли ви мені вже набридли, зібрали свої речі та забралися геть.
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Коханий, якщо тебе засудять, я поїду з тобою в Сибір, але шубу треба купити заздалегідь.
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П'яний сідає в тролейбусі біля бабусі.
– А ви знаєте, – каже вона, – що потрапите пpямо до пекла?
Чоловік підскочив і закричав до водія:
– Зупиніться і випустіть мене, я сів не в той тролейбус!
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Куме, ти нічого не розумієш. Бути депутатом непросто. Треба так красти, щоб всі думали, що це реформа.
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