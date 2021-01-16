Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 16 января
Как говорят в народе, возвращаться – плохая примета. Особенно если ты замужем и трое суток не была дома.
Актуальные анекдоты, шутки и приколы – далее в подборке OBOZREVATEL.
Не хочу хвастать, но я собрал пазл за один день, хотя на коробке написано "3-4 года".
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– Как называется вещество, при приеме которого мозг атрофируется и перестает отвечать за свои действия?
– Семечки!
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– Откуда сигареты дома? – Кот принес с улицы. – А почему он был на улице? – Выходил покурить.
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На исповеди:
– Сын мой, ты отрекся от сатаны?
– Не могу, батюшка, у меня с ней трое детей.
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Народная примета: промочил ноги – горло не работает, промочил горло – не работают ноги.
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На экзамене по философии профессор задал только один вопрос студентам: "Почему?". Высший балл получил студент, ответивший: "А почему бы и нет?"
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Если после 23.00 вам не продают алкоголь, откройте бутылку и надпейте. Вас заставят ее купить. Не благодарите.
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Едет мужчина в машине, но неожиданно она сломалась. Рядом оказалась церковь, зашел, увидел священника и говорит:
– Отче, машина у меня сломалась, можно от вас позвонить?
– Позвони, сын мой, только колокол не сломай.
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– Сара, а почему вы не спрашиваете, как я живу?
– Как вы живете, Роза?
– Ой, Сара, и не спрашивайте!
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Вчера пошел платить за квартиру, а сегодня пришли из налоговой и спросили, откуда у меня такие деньги.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский вызвал смех своим английским в Канаде. Он дважды развеселил журналистов на пресс-конференциях в Торонто.