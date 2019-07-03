ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Привет, это все!" Зеленский в Канаде вызвал смех своим английским

8.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский дважды довел до смеха журналистов на пресс-конференциях в Торонто, куда он прибыл на встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В первом случае он начал свое выступление по-английски, заявив: "Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране, и который является официальным — это украинский". После этого в зале раздался смех, а Зеленский перешел на государственный язык.

Зеленский и Трюдо

Зеленский и Трюдо

Пресс-служба президента

Новости
Зеленский провел первую встречу с Трюдо: о чем говорили

Во втором случае после рукопожатия с Трюдо, который также участвовал в пресс-конференции по поводу ситуации в Украине, политик обратился к аудитории: "Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", — сказал Зеленский по-английски, опять рассмешив присутствующих.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ЗеленскийДжастин Трюдо
Место
Канада
Тег
украинский язык
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
41
6
Смешно
1
Интересно
19
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Его призвание- смешить людей. Он одним своим появлением должен вызывать смех, а вы хотите чтобы он ещё и говорил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чаговец Светлана
Чаговец Светлана
Из костюма клоуна так и не вырос
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel