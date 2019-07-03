"Привет, это все!" Зеленский в Канаде вызвал смех своим английским

Президент Украины Владимир Зеленский дважды довел до смеха журналистов на пресс-конференциях в Торонто, куда он прибыл на встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В первом случае он начал свое выступление по-английски, заявив: "Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране, и который является официальным — это украинский". После этого в зале раздался смех, а Зеленский перешел на государственный язык.

Зеленский и Трюдо Пресс-служба президента

Во втором случае после рукопожатия с Трюдо, который также участвовал в пресс-конференции по поводу ситуации в Украине, политик обратился к аудитории: "Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", — сказал Зеленский по-английски, опять рассмешив присутствующих.

Как сообщал OBOZREVATEL,

2 июля Зеленский в рамках официального визита в Канаду провел встречу с премьер-министром страны.

В ходе встречи стало известно, что Канада намерена выделить Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличила поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

По словам Зеленского, в ближайшие месяцы будет подписано соглашениео мобильности молодежи. Он отметил, что украинцы смогут приезжать в Канаду на срок до 1 года на работу и учебу.

Также Трюдо пообещал продолжать санкции против России.

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