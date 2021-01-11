Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 11 января

До тепла всего ничего осталось: Новый год отметили, теперь только в прорубь нырнуть, блинов напечь, яйца покрасить – и лето.

OBOZREVATEL специально для своих читателей публикует подборку приколов и анекдотов за 11 января.

– Дело не в том, что вы очень богаты, я и правда люблю вашу дочь и мечтаю жениться на ней.

– На какой из четырех?

– На любой.

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Если бы сейчас люди покупали пленку на 36 кадров и платили за ее проявку, вряд ли бы они фотографировали свой холодец с сотни ракурсов.

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– Чем увлекаетесь? – Слежу за ядовитыми змеями, такой кайф. – Работаете в женском колективе? – Да.

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– Дорогая, насколько крепким сделать тебе кофе? – А насколько крепка твоя любовь ко мне? – То есть, воды не добавлять, зерна пожуешь?

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– Ваше любимое место отдыха? – Салат оливье.

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Гражданин Китая обратился в один из банков Нью-Йорка с просьбой дать ему кредит в размере 5 тысяч долларов на две недели. Под залог мужчина оставил свой спорткар Fеrrаri стоимостью 250 тысяч долларов.

Через две недели китаец вернул взятые деньги и заплатил процент – 15 долларов. После всех операций он забрал свою машину. Когда же в банке его спросили о смысле таких действий, мужчина объяснил, что найти другое охраняемое место для эксклюзивного авто за такую цену просто нереально, и более удобного и безопасного способа оставить свою машину он придумать не смог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео с "кошачьим" массажем собаке. На кадрах видно, как кот усердно мнет собаку, а та спокойно реагирует на такую заботу.