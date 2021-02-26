Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 26 февраля

Совет домохозяйкам: обед вашего мужа будет гораздо вкуснее, если не кормить его завтраком.

Веселые приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 26 февраля.

Анекдоты дня

– Доктор, у меня грипп, что вы мне посоветуете?

– Отойдите от меня подальше!

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– Васильевна, как ты думаешь, до нашего села коронавирус дойдет?

– Дорога не дошла, газ не дошел и вирус не дойдет.

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Мем о детстве "Жарти українською" / Facebook

Люблю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

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Армянин тянет в салон самолета барана. Стюардесса:

– Что вы делаете? Нельзя барана в самолет.

– Это не баран, а взятка. Баран в городе учится.

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Мем о взрослой жизни pikabu.ru

– С вас штраф – 250 гривен за оскорбление сотрудника полиции.

– Возьмите тысячу и слушайте дальше.

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Самая крупная финансовая пирамида – Пенсионный фонд. Вкладывают все, а получают только те, кто выжил.

***

Мем с котом "Жарти українською" / Facebook

В аптеке.

– Чтобы купить мышьяк, необходимо иметь рецепт от врача. Одной фотографии вашей тещи недостаточно.

***

Рабинович просит у Бога выиграть в лотерею. Просит год, просит второй. Ангелы подлетают к Господу:

– Господи, ну помоги, наконец, Рабиновичу выиграть.

– Да я не против, но пусть он хоть раз в жизни купит лотерейный билет!

***

Мем о компьютерных играх pikabu.ru

Едут две женщины в поезде и разговаривают.

– Не жизнь, а тоска.

– Заведи себе любовника и бери с него 500 долларов в месяц.

– Где же такого взять?

– Ну заведи двоих по 250.

– Да это тоже проблема.

– Тогда четырех по 125.

Мужчина с верхней полки:

– Дойдете до пяти долларов – разбудите.

***

Мем о выпивке "Жарти українською" / Facebook

Учитель на уроке спрашивает:

– Что быстрее всего на свете?

Лиза:

– Свет: только включил – сразу загорелся.

Петя:

– Слово: только сказал – и все услышали.

Вовочка:

– Диарея. Вчера прихватило, не успел ни свет включить, ни слово сказать.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове из сумки, которую вез таксист, выползла огромная живая змея. По словам мужчины, ему передали черную сумку, в которой, как утверждали заказчики, были сладости, однако багаж стал шевелиться, а затем из него вылезла рептилия.