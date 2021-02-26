Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 26 лютого

Порада домогосподаркам: обід вашого чоловіка буде набагато смачнішим, якщо не годувати його сніданком.

Веселі приколи, анекдоти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 26 лютого.

Анекдоти дня

– Лікарю, в мене грип, що ви мені порадите?

– Відійдіть від мене подалі!

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– Василівно, як ти думаєш, до нашого села коронавірус дійде?

– Дорога не дійшла, газ не дійшов і вірус не дійде.

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Мем про дитинство "Жарти українською" / Facebook

Люблю читати гороскопи. Це єдине місце, де в мене є гроші, подорожі та ідеальні стосунки.

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Вірменин тягне до салону літака барана. Стюардеса:

– Що ви робите? Не можна барана в літак.

– Це не баран, а хабар. Баран у місті вчиться.

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Мем про доросле життя pikabu.ru

– З вас штраф – 250 гривень за образу співробітника поліції.

– Візьміть тисячу та слухайте далі.

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Найбільша фінансова піраміда – Пенсійний фонд. Вкладають усі, а отримують лише ті, хто вижив.

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Мем з котом "Жарти українською" / Facebook

В аптеці.

– Щоб купити миш'як, необхідно мати рецепт від лікаря. Однієї фотографії вашої тещі недостатньо.

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Рабінович просить у Бога виграти в лотерею. Просить рік, просить другий. Ангели підлітають до Господа:

– Господи, ну допоможи, нарешті, Рабіновичу виграти.

– Так я не проти, але нехай він хоч раз у житті купить лотерейний квиток!

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Мем про комп'ютерні ігри pikabu.ru

Їдуть дві жінки в поїзді та розмовляють.

– Не життя, а туга.

– Заведи собі коханця і бери з нього 500 доларів на місяць.

– Де ж такого взяти?

– Ну заведи двох по 250.

– Так це теж проблема.

– Тоді чотирьох по 125.

Чоловік з верхньої полиці:

– Дійдете до п'яти доларів – розбудіть.

***

Мем про випивку "Жарти українською" / Facebook

Учитель на уроці питає:

– Що швидше за все на світі?

Ліза:

– Світло: тільки ввімкнув – відразу загорілося.

Петя:

– Слово: тільки сказав – і всі почули.

Вовочка:

– Діарея. Вчора прихопило, не встиг ні світло ввімкнути, ні слово сказати.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові з сумки, яку віз таксист, виповзла величезна жива змія. За словами чоловіка, йому передали чорну сумку, у якій, як стверджували замовники, були солодощі, проте багаж став ворушитися, а потім з нього вилізла рептилія.