Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 26 лютого
Порада домогосподаркам: обід вашого чоловіка буде набагато смачнішим, якщо не годувати його сніданком.
Веселі приколи, анекдоти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 26 лютого.
Анекдоти дня
– Лікарю, в мене грип, що ви мені порадите?
– Відійдіть від мене подалі!
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– Василівно, як ти думаєш, до нашого села коронавірус дійде?
– Дорога не дійшла, газ не дійшов і вірус не дійде.
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Люблю читати гороскопи. Це єдине місце, де в мене є гроші, подорожі та ідеальні стосунки.
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Вірменин тягне до салону літака барана. Стюардеса:
– Що ви робите? Не можна барана в літак.
– Це не баран, а хабар. Баран у місті вчиться.
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– З вас штраф – 250 гривень за образу співробітника поліції.
– Візьміть тисячу та слухайте далі.
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Найбільша фінансова піраміда – Пенсійний фонд. Вкладають усі, а отримують лише ті, хто вижив.
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В аптеці.
– Щоб купити миш'як, необхідно мати рецепт від лікаря. Однієї фотографії вашої тещі недостатньо.
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Рабінович просить у Бога виграти в лотерею. Просить рік, просить другий. Ангели підлітають до Господа:
– Господи, ну допоможи, нарешті, Рабіновичу виграти.
– Так я не проти, але нехай він хоч раз у житті купить лотерейний квиток!
***
Їдуть дві жінки в поїзді та розмовляють.
– Не життя, а туга.
– Заведи собі коханця і бери з нього 500 доларів на місяць.
– Де ж такого взяти?
– Ну заведи двох по 250.
– Так це теж проблема.
– Тоді чотирьох по 125.
Чоловік з верхньої полиці:
– Дійдете до п'яти доларів – розбудіть.
***
Учитель на уроці питає:
– Що швидше за все на світі?
Ліза:
– Світло: тільки ввімкнув – відразу загорілося.
Петя:
– Слово: тільки сказав – і всі почули.
Вовочка:
– Діарея. Вчора прихопило, не встиг ні світло ввімкнути, ні слово сказати.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові з сумки, яку віз таксист, виповзла величезна жива змія. За словами чоловіка, йому передали чорну сумку, у якій, як стверджували замовники, були солодощі, проте багаж став ворушитися, а потім з нього вилізла рептилія.