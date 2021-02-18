Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 18 февраля
Как говорят в народе, если смотришь в книгу и видишь фигу, это значит, что жена таки нашла заначку.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 18 февраля.Анекдоты дня
– Фима, что будешь на ужин?
– Положи мне кусочек той белой рыбы.
– Но это же сало.
– Я тебя не спрашиваю, как зовут рыбу.
***
– Как же я переживаю за жену.
– А что с ней?
– С ней мое новое авто.
***
– Абрам, я толстая.
– А как ты определила, что ты толстая?
– Я не могу влезть в свой старый гардероб.
– Боже, Сара, купи шкаф побольше.
***
Одесса. Телеграмма: "Сема, начинай нервничать, подробности при встрече".
***
Офицеры военной кафедры решили на 8 Марта подарить цветы и вазу майору. Принесли вазу, поставили на стол. Пытаются поставить цветы, а верх в вазы замурован. Подходит майор, поднимает вазу и говорит:
– Вот зараза, она еще и без дна.
***
Муж приезжает из командировки и застает дома жену с любовником. Последний без слов встает, одевается и так же молча уходит.
– Ничего себе? – возмущается муж.
– И не говори, ни тебе здравствуйте, ни мне до свидания.
***
Абрам с Сарой гуляют по Одессе. Проходят мимо ресторана.
Сара:
– Ой, как вкусно пахнет!
– Тебе понравилось? Хочешь, еще раз пройдемся?
***
Муж с женой проходят мимо аптеки.
– Ваня, что означает рюмка, которую обвила змея?
– Это твоя мама пьет вино.
***
Вопрос сына поразил мать:
– Если один учитель не может преподавать все предметы, то как один ученик может все их выучить?
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Стою вечером на балконе и вижу, внизу пьяный мужчина идет медленно, шатается. Проходя под моими окнами, он чихнул. Я ему говорю: "Будьте здоровы", а он упал на колени и говорит: "Спасибо, Господи".
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова удивила поклонников странным курьезом. Подробностями она поделилась в прямом эфире с Лесей Никитюк.