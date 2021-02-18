Анекдоти дня: смішні приколи й меми за 18 лютого
Як кажуть у народі, якщо дивишся у книгу й бачиш фігу, це означає, що дружина таки знайшла заначку.
Актуальні приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 18 лютого.Анекдоти дня
– Фімо, що будеш на вечерю?
– Поклади мені шматочок тієї білої риби.
– Але ж це сало.
– Я тебе не питаю, як звати рибу.
***
– Як же я переживаю за дружину.
– А що з нею?
– З нею моє нове авто.
***
– Абраме, я товста.
– А як ти визначила, що ти товста?
– Я не можу влізти в свій старий гардероб.
– Боже, Саро, купи шафу побільше.
***
Одеса. Телеграма: "Сьомо, починай нервувати, подробиці при зустрічі".
***
Офіцери військової кафедри вирішили на 8 березня подарувати квіти та вазу майору. Принесли вазу, поставили на стіл. Намагаються поставити квіти, а верх у вази замурований. Підходить майор, піднімає вазу і каже:
– От зараза, вона ще й без дна.
***
Чоловік приїжджає з відрядження і застає вдома дружину з коханцем. Останній без слів встає, вдягається і так само мовчки йде.
– Нічого собі? – обурюється чоловік.
– І не кажи, ні тобі здрастуйте, ні мені до побачення.
***
Абрам з Сарою гуляють по Одесі. Проходять повз ресторан.
Сара:
– Ой, як смачно пахне!
– Тобі сподобалося? Хочеш, ще раз пройдемось?
***
Чоловік з дружиною проходять повз аптеку.
– Ваню, що означає чарка, яку обвила змія?
– Це твоя мама п'є вино.
***
Питання сина вразило мати:
– Якщо один вчитель не може викладати всі предмети, то як один учень може все їх вивчити?
***
Стою ввечері на балконі й бачу, внизу п'яний чоловік йде повільно, хитається. Проходячи під моїми вікнами, він чхнув. Я йому кажу: "Будьте здорові", а він впав на коліна і каже: "Дякую, Господи".
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Оля Полякова здивувала шанувальників дивним курйозом. Подробицями вона поділилася в прямому ефірі з Лесею Нікітюк.