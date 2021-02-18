Анекдоти дня: смішні приколи й меми за 18 лютого

Як кажуть у народі, якщо дивишся у книгу й бачиш фігу, це означає, що дружина таки знайшла заначку.

Актуальні приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 18 лютого.

– Фімо, що будеш на вечерю?

– Поклади мені шматочок тієї білої риби.

– Але ж це сало.

– Я тебе не питаю, як звати рибу.

***

– Як же я переживаю за дружину.

– А що з нею?

– З нею моє нове авто.

***

– Абраме, я товста.

– А як ти визначила, що ти товста?

– Я не можу влізти в свій старий гардероб.

– Боже, Саро, купи шафу побільше.

***

Одеса. Телеграма: "Сьомо, починай нервувати, подробиці при зустрічі".

***

Офіцери військової кафедри вирішили на 8 березня подарувати квіти та вазу майору. Принесли вазу, поставили на стіл. Намагаються поставити квіти, а верх у вази замурований. Підходить майор, піднімає вазу і каже:

– От зараза, вона ще й без дна.

***

Чоловік приїжджає з відрядження і застає вдома дружину з коханцем. Останній без слів встає, вдягається і так само мовчки йде.

– Нічого собі? – обурюється чоловік.

– І не кажи, ні тобі здрастуйте, ні мені до побачення.

***

Абрам з Сарою гуляють по Одесі. Проходять повз ресторан.

Сара:

– Ой, як смачно пахне!

– Тобі сподобалося? Хочеш, ще раз пройдемось?

***

Чоловік з дружиною проходять повз аптеку.

– Ваню, що означає чарка, яку обвила змія?

– Це твоя мама п'є вино.

***

Питання сина вразило мати:

– Якщо один вчитель не може викладати всі предмети, то як один учень може все їх вивчити?

***

Стою ввечері на балконі й бачу, внизу п'яний чоловік йде повільно, хитається. Проходячи під моїми вікнами, він чхнув. Я йому кажу: "Будьте здорові", а він впав на коліна і каже: "Дякую, Господи".

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Оля Полякова здивувала шанувальників дивним курйозом. Подробицями вона поділилася в прямому ефірі з Лесею Нікітюк.