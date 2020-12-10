Анекдоты дня: самые смешные приколы за 10 декабря

Канун новогодних и рождественских праздников в 2020 году омрачила пандемия коронавируса.

Однако OBOZREVATEL грустить не советует и, чтобы поднять своим читателям настроение, публикует подборку самых смешных анекдотов за 10 декабря.

Анекдоты дня

Новогоднее настроение: наряжая елку, поругался с котом из-за дождика.

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Решили, что на Новый год кто-то один в семье должен остаться трезвым. Выбрали кота.

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Шутка о 2020 году Pinterest

Во время регистрации новорожденных:

– Кто отец ребенка?

– Вася Петренко из Калиновки.

– Снова он! Вы уже пятая женщина сегодня, которая регистрирует от него ребенка!

– Что вас так удивляет? У него же велосипед!

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Узнал, что по статистике измены есть в половине отношений. Вот сижу и думаю: кто же мне изменяет: жена или любовница?

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Шутка о маске mixnews.lv

– Ты не знаешь, почему говорят, что Петя – охотник на крокодилов? – А ты видел его женщин?

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Мне уже 60 лет, но до сих пор, когда я думаю о том, какой сегодня день недели, то представляю школьный дневник!

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Встаю утром – нет отопления и горячей воды. Бегу к окну – точно, снег выпал.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько дней будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество. Так, 1 января 2021 года выпадает на пятницу, а 7 января – на четверг.