Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 10 грудня

Переддень новорічних і різдвяних свят 2020 року дещо затьмарила пандемія коронавірусу.

Однак OBOZREVATEL сумувати не радить і, щоб підняти своїм читачам настрій, публікує добірку найсмішніших анекдотів за 10 грудня.

Анекдоти дня

Новорічний настрій: прикрашаючи ялинку, посварився з котом через дощик.

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Вирішили, що на Новий рік хтось один в родині повинен залишитися тверезим. Вибрали кота.

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Під час реєстрації новонароджених:

– Хто батько дитини?

– Вася Петренко з Калинівки.

– Знову він! Ви вже п'ята жінка сьогодні, яка реєструє від нього дитину!

– Що вас так дивує? У нього ж велосипед!

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Дізнався, що за статистикою зради є в половині стосунків. Ось сиджу і думаю: хто ж мені зраджує: дружина або коханка?

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– Ти не знаєш, чому кажуть, що Петя – мисливець на крокодилів? – А ти бачив його жінок?

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Мені вже 60 років, але досі, коли я думаю про те, який сьогодні день тижня, то уявляю шкільний щоденник!

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Встаю зранку – немає опалення і гарячої води. Біжу до вікна – точно, сніг випав.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки днів відпочиватимуть українці на Новий рік і Різдво. Так 1 січня 2021 року припадає на п'ятницю, а 7 січня – на четвер.