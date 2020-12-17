Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки за 17 декабря

Анекдот дня: если в пятницу запретить продавать алкоголь, она будет наступать уже в четверг.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал самые смешные приколы за 17 декабря.

Не люблю гостей. Гору посуды нужно мыть. Беспорядок кругом. И это они еще даже не пришли.

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В магазине:

– У вас не найдется хороших конфет для врача?

– Вам отблагодарить или отомстить?

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Изящное слово "коррупция" придумали для того, чтобы не оскорблять чувства политиков, называя их ворами.

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Ученик приходит к раввину:

– Ребе, я хочу жить вечно, что делать?

– Женись.

– И что, тогда я буду жить вечно?

– Нет, желание пропадет.

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Скупой платит дважды! Пойду работать к скупому!

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Муж говорит жене:

– Настоящий мужчина должен хоть раз в неделю не ночевать дома.

Жена не растерялась:

– Чтобы другом настоящему мужчине было где переночевать.

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Только оплатив коммунальные услуги, начинаешь понимать, в какой шикарной квартире ты живешь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркете Херсона парень в трусах, шапочке и очках устроил "заплыв" в аквариуме для рыб. Инцидент попал на камеру.