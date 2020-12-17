Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 17 грудня

Анекдот дня: якщо в п'ятницю заборонити продавати алкоголь, вона буде наступати вже в четвер.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав найсмішніші приколи за 17 грудня.

Не люблю гостей. Гору посуду треба мити. Безлад навколо. І це вони ще навіть не прийшли.

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У крамниці:

– У вас не знайдеться добрих цукерок для лікаря?

– Вам віддячити або помститися?

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Витончене слово "корупція" придумали для того, щоб не ображати почуття політиків, називаючи їх злодіями.

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Учень приходить до рабина:

– Ребе, я хочу жити вічно, що робити?

– Одружися.

– І що, тоді я буду жити вічно?

– Ні, бажання пропаде.

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Скупий платить двічі! Піду працювати до скупого!

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Чоловік каже дружині:

– Справжній чоловік повинен хоч раз на тиждень не ночувати вдома.

Дружина не розгубилася:

– Щоб іншому справжньому чоловікові було де переночувати.

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Тільки сплативши комунальні послуги, починаєш розуміти, у якій шикарній квартирі ти живеш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у супермаркеті Херсона хлопець у трусах, шапочці й окулярах влаштував "заплив" в акваріумі для риб. Інцидент потрапив на камеру.