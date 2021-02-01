Анекдоты дня: приколы, шутки и мемы за 1 февраля
Анекдот дня: CCCР был обречен с того момента, когда в 1990 году километровая очередь у Мавзолея Ленина переместилась на Пушкинскую к первому Макдональдсу.
Актуальные шутки, приколы и мемы – далее в ежедневной подборке OBOZREVATEL.Анекдоты дня
Студент познакомился с девушкой из богатой семьи и уговорил на свидание. Поздно вечером:
– Ну хорошо, Тань, пока, а то у меня электричка.
– Ничего себе! У одного моего жениха был Лексус, у другого – джип, но чтоб электричка…
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– Почему на фармацевта так долго учатся?
– Там три года уходит только на то, чтобы научиться разбирать почерк врачей в выписанных ими рецептах.
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Работа – это место, где ты зарабатываешь… Нервный стресс, нервный тик и головную боль. А в конце месяца тебе выдают немного денег на лечение.
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Отец-гаишник будит гаишника-сына в полседьмого утра:
– Вставай, сынок, а то они уже полчаса бесплатно ездят...
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В случае стресса разбить стекло и погладить котенка.
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– Мама, я же говорил, что мне тоже надо купить маску. Теперь нас оштрафуют.
– Господин полицейский, уберите от меня этого ребенка, я не знаю его.
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Россией руководит человек, который 15 лет дачу достроить не может.
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Мирным маршем в России можно дойти только до автозака.
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Экзамен по психологии. Преподаватель студенту:
– Тяните билет.
Студент:
– Вы хотите поговорить об этой вашей навязчивой идее?
Преподаватель:
– Давайте зачетку... Пять!
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Как сообщал OBOZREVATEL, немецкая газета Deutsche Welle назвала Алексея Навального президентом России в своем Twitter и отказалась исправлять ошибку. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей.