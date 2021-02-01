Анекдоти дня: приколи, жарти та меми за 1 лютого
Анекдот дня: CCCР бувло приречено з того моменту, коли 1990 року кілометрова черга біля Мавзолею Леніна перемістилася на Пушкінську до першого Макдональдсу.
Актуальні жарти, приколи та меми – далі в щоденній добірці OBOZREVATEL.Анекдоти дня
Студент познайомився з дівчиною з багатої сім'ї та вмовив на побачення. Пізно ввечері:
– Ну добре, Таню, бувай, а то в мене електричка.
– Нічого собі! У одного мого нареченого був Лексус, в іншого – джип, але щоб електричка...
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– Чому на фармацевта так довго навчаються?
– Там три роки йде тільки на те, щоб навчитися розбирати почерк лікарів у виписаних ними рецептах.
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Робота – це місце, де ти заробляєш... Нервовий стрес, нервовий тик і головний біль. А в кінці місяця тобі видають трохи грошей на лікування.
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Батько-даішник будить даішника-сина о пів на сьому ранку:
– Вставай, синку, а то вони вже пів години безкоштовно їздять...
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У разі стресу розбити скло і погладити кошеня.
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– Мамо, я ж казав, що мені теж треба купити маску. Тепер нас оштрафують.
– Пане поліцейський, приберіть від мене цю дитину, я не знаю її.
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Росією керує людина, яка 15 років дачу добудувати не може.
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Мирною ходою в Росії можна дійти тільки до автозаку.
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Іспит з психології. Викладач студентові:
– Тягніть квиток.
Студент:
– Ви хочете поговорити про цю вашу нав'язливу ідею?
Викладач:
– Давайте заліковку... П'ять!
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Як повідомляв OBOZREVATEL, німецька газета Deutsche Welle назвала Олексія Навального президентом Росії в своєму Twitter та відмовилася виправляти помилку. Це викликало бурхливу реакцію серед користувачів.