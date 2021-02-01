Анекдоти дня: приколи, жарти та меми за 1 лютого

Анекдот дня: CCCР бувло приречено з того моменту, коли 1990 року кілометрова черга біля Мавзолею Леніна перемістилася на Пушкінську до першого Макдональдсу.

Актуальні жарти, приколи та меми – далі в щоденній добірці OBOZREVATEL.

Студент познайомився з дівчиною з багатої сім'ї та вмовив на побачення. Пізно ввечері:

– Ну добре, Таню, бувай, а то в мене електричка.

– Нічого собі! У одного мого нареченого був Лексус, в іншого – джип, але щоб електричка...

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– Чому на фармацевта так довго навчаються?

– Там три роки йде тільки на те, щоб навчитися розбирати почерк лікарів у виписаних ними рецептах.

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Робота – це місце, де ти заробляєш... Нервовий стрес, нервовий тик і головний біль. А в кінці місяця тобі видають трохи грошей на лікування.

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Батько-даішник будить даішника-сина о пів на сьому ранку:

– Вставай, синку, а то вони вже пів години безкоштовно їздять...

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У разі стресу розбити скло і погладити кошеня.

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– Мамо, я ж казав, що мені теж треба купити маску. Тепер нас оштрафують.

– Пане поліцейський, приберіть від мене цю дитину, я не знаю її.

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Росією керує людина, яка 15 років дачу добудувати не може.

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Мирною ходою в Росії можна дійти тільки до автозаку.

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Іспит з психології. Викладач студентові:

– Тягніть квиток.

Студент:

– Ви хочете поговорити про цю вашу нав'язливу ідею?

Викладач:

– Давайте заліковку... П'ять!

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Як повідомляв OBOZREVATEL, німецька газета Deutsche Welle назвала Олексія Навального президентом Росії в своєму Twitter та відмовилася виправляти помилку. Це викликало бурхливу реакцію серед користувачів.