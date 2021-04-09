Анекдоты дня: приколы и мемы за 9 апреля
Настоящие женщины не выходят замуж за настоящих мужчин, потому что настоящая женщина не соглашается с первого раза, а настоящий мужчина не предлагает дважды.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 9 апреля.Анекдоты дня
Мужчина в ресторане заказывает у официанта сразу 12 рюмок водки.
Официант приносит.
– А теперь заберите, пожалуйста, первую и последнюю.
– Зачем?
– Видите ли, первая плохо идет, а от последней я дурею.
***
Папа – Вовочке:
– Двойку исправил?
– Да!
– Покажи!
– Вот!
– Ну и кто так исправляет? Дай-ка сюда!
***
– Розочка, как можно жить в Одессе и не уметь плавать?
– Вы, Абрам, уже тридцать лет живете возле "Шереметьево" и что? Научились летать?
***
– Доктор, помните, когда я нервничала, вы мне посоветовали найти любовника?
– Да, помню.
– Так вот, объясните мужу, что я лечусь!
***
– Видели бы вы, что было на бирже Нью-Йорка, когда упал доллар!
– Видели бы вы, что было на "Привозе" в Одессе, когда у Бори упали два доллара!
***
Старик пришел к священнику на исповедь.
– Святой отец, я грешен! Во Вторую мировую я прятал у себя в подвале еврея.
– Это не грех, а святое дело! – говорит священник.
– Но я заставлял его платить мне за проживание.
– Но и ты рисковал собой.
– Должен ли я сообщить ему, что война закончилась?
***
– Пап, а когда я смогу приходить домой тогда, когда захочу?
– Не знаю, сын мой, даже я еще до такого возраста не дожил.
***
Перед отправлением поезда проводница заглядывает в каждое купе и с вежливой улыбкой спрашивает:
– Иностранцы есть?
Всюду отвечают, что иностранцев нет. Пройдя через весь вагон, она выходит в коридор и кричит:
– Вася, выключай кондиционер, здесь только наши!
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После письменного экзамена студент сдает свою работу профессору, приложив 5 тысяч долларов и записку: "По тысяче за каждый балл".
На следующий день профессор раздает проверенные работы. Студент открывает свою, а там – 3 тысячи долларов и записка: "Сдача".
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– Я сейчас выпишу вам лекарство, будете принимать его пять раз в день после еды.
– Доктор, а где я возьму столько еды?
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии семья Гербертов готовит хлеб из 65-летнего "монстра" – булочки на закваске, о которой заботятся как о настоящем домашнем животном.