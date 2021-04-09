Анекдоты дня: приколы и мемы за 9 апреля

Настоящие женщины не выходят замуж за настоящих мужчин, потому что настоящая женщина не соглашается с первого раза, а настоящий мужчина не предлагает дважды.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 9 апреля.

Мужчина в ресторане заказывает у официанта сразу 12 рюмок водки.

Официант приносит.

– А теперь заберите, пожалуйста, первую и последнюю.

– Зачем?

– Видите ли, первая плохо идет, а от последней я дурею.

***

Папа – Вовочке:

– Двойку исправил?

– Да!

– Покажи!

– Вот!

– Ну и кто так исправляет? Дай-ка сюда!

***

– Розочка, как можно жить в Одессе и не уметь плавать?

– Вы, Абрам, уже тридцать лет живете возле "Шереметьево" и что? Научились летать?

***

– Доктор, помните, когда я нервничала, вы мне посоветовали найти любовника?

– Да, помню.

– Так вот, объясните мужу, что я лечусь!

***

– Видели бы вы, что было на бирже Нью-Йорка, когда упал доллар!

– Видели бы вы, что было на "Привозе" в Одессе, когда у Бори упали два доллара!

***

Старик пришел к священнику на исповедь.

– Святой отец, я грешен! Во Вторую мировую я прятал у себя в подвале еврея.

– Это не грех, а святое дело! – говорит священник.

– Но я заставлял его платить мне за проживание.

– Но и ты рисковал собой.

– Должен ли я сообщить ему, что война закончилась?

***

– Пап, а когда я смогу приходить домой тогда, когда захочу?

– Не знаю, сын мой, даже я еще до такого возраста не дожил.

***

Перед отправлением поезда проводница заглядывает в каждое купе и с вежливой улыбкой спрашивает:

– Иностранцы есть?

Всюду отвечают, что иностранцев нет. Пройдя через весь вагон, она выходит в коридор и кричит:

– Вася, выключай кондиционер, здесь только наши!

***

После письменного экзамена студент сдает свою работу профессору, приложив 5 тысяч долларов и записку: "По тысяче за каждый балл".

На следующий день профессор раздает проверенные работы. Студент открывает свою, а там – 3 тысячи долларов и записка: "Сдача".

***

– Я сейчас выпишу вам лекарство, будете принимать его пять раз в день после еды.

– Доктор, а где я возьму столько еды?

***

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии семья Гербертов готовит хлеб из 65-летнего "монстра" – булочки на закваске, о которой заботятся как о настоящем домашнем животном.