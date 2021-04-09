Анекдоти дня: приколи та меми за 9 квітня
Справжні жінки не виходять заміж за справжніх чоловіків, тому що справжня жінка не погоджується з першого разу, а справжній чоловік не пропонує двічі.
Актуальні приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 9 квітня.Анекдоти дня
Чоловік у ресторані замовляє в офіціанта одразу 12 чарок горілки.
Офіціант приносить.
– А тепер заберіть, будь ласка, першу й останню.
– Навіщо?
– Дивіться, перша погано йде, а від останньої я дурію.
***
Батько – Вовочці:
– Двійку виправив?
– Так!
– Покажи!
– Ось!
– Ну і хто так виправляє? Дай-но сюди!
***
– Розочко, як можна жити в Одесі та не вміти плавати?
– Ви, Абраме, вже тридцять років живете біля "Шереметьєво" і що? Навчилися літати?
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– Лікарю, пам'ятайте, коли я нервувала, ви мені порадили знайти коханця?
– Так, пам'ятаю.
– Так ось, поясніть чоловікові, що я лікуюся!
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– Бачили б ви, що було на біржі Нью-Йорка, коли впав долар!
– Бачили б ви, що було на "Привозі" в Одесі, коли в Борі впали два долари!
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Старий прийшов до священика на сповідь.
– Святий отче, я грішний! Під час Другої світової я ховав у себе в підвалі єврея.
– Це не гріх, а святе діло! – каже священик.
– Але я змушував його платити мені за проживання.
– Але й ти ризикував собою.
– Чи повинен я повідомити йому, що війна закінчилася?
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– Тату, а коли я зможу приходити додому тоді, коли захочу?
– Не знаю, сину мій, навіть я ще до такого віку не дожив.
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Перед відправленням поїзда провідниця заглядає в кожне купе і з ввічливою посмішкою питає:
– Іноземці є?
Усюди відповідають, що іноземців немає. Пройшовши через весь вагон, вона виходить у коридор і кричить:
– Васю, вимикай кондиціонер, тут тільки наші!
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Після письмового іспиту студент здає свою роботу професорові, приклавши 5 тисяч доларів і записку: "По тисячі за кожен бал".
Наступного дня професор роздає перевірені роботи. Студент відкриває свою, а там – 3 тисячі доларів і записка: "Здача".
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– Я зараз випишу вам ліки, будете приймати їх п'ять разів на день після їжі.
– Лікарю, а де я візьму стільки їжі?
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії сім'я Гербертов готує хліб з 65-річного "монстра" – булочки на заквасці, про яку дбають як про справжню домашню тварину.