Анекдоти дня: приколи та меми за 9 квітня

Справжні жінки не виходять заміж за справжніх чоловіків, тому що справжня жінка не погоджується з першого разу, а справжній чоловік не пропонує двічі.

Актуальні приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 9 квітня.

Чоловік у ресторані замовляє в офіціанта одразу 12 чарок горілки.

Офіціант приносить.

– А тепер заберіть, будь ласка, першу й останню.

– Навіщо?

– Дивіться, перша погано йде, а від останньої я дурію.

***

Батько – Вовочці:

– Двійку виправив?

– Так!

– Покажи!

– Ось!

– Ну і хто так виправляє? Дай-но сюди!

***

– Розочко, як можна жити в Одесі та не вміти плавати?

– Ви, Абраме, вже тридцять років живете біля "Шереметьєво" і що? Навчилися літати?

***

– Лікарю, пам'ятайте, коли я нервувала, ви мені порадили знайти коханця?

– Так, пам'ятаю.

– Так ось, поясніть чоловікові, що я лікуюся!

***

– Бачили б ви, що було на біржі Нью-Йорка, коли впав долар!

– Бачили б ви, що було на "Привозі" в Одесі, коли в Борі впали два долари!

***

Старий прийшов до священика на сповідь.

– Святий отче, я грішний! Під час Другої світової я ховав у себе в підвалі єврея.

– Це не гріх, а святе діло! – каже священик.

– Але я змушував його платити мені за проживання.

– Але й ти ризикував собою.

– Чи повинен я повідомити йому, що війна закінчилася?

***

– Тату, а коли я зможу приходити додому тоді, коли захочу?

– Не знаю, сину мій, навіть я ще до такого віку не дожив.

***

Перед відправленням поїзда провідниця заглядає в кожне купе і з ввічливою посмішкою питає:

– Іноземці є?

Усюди відповідають, що іноземців немає. Пройшовши через весь вагон, вона виходить у коридор і кричить:

– Васю, вимикай кондиціонер, тут тільки наші!

***

Після письмового іспиту студент здає свою роботу професорові, приклавши 5 тисяч доларів і записку: "По тисячі за кожен бал".

Наступного дня професор роздає перевірені роботи. Студент відкриває свою, а там – 3 тисячі доларів і записка: "Здача".

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– Я зараз випишу вам ліки, будете приймати їх п'ять разів на день після їжі.

– Лікарю, а де я візьму стільки їжі?

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії сім'я Гербертов готує хліб з 65-річного "монстра" – булочки на заквасці, про яку дбають як про справжню домашню тварину.