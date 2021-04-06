Анекдоты дня: приколы и мемы за 6 апреля
Чудо по-одесски – это когда вы выходите на Привозе, а ваш кошелек уже вышел на вокзале.
Веселые приколы, шутки, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 6 апреля.
Анекдоты и мемы дня
Соседка всю жизнь носила кольцо с надписью "Спаси и сохрани", а как только сняла – сразу вышла замуж.
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Исаак дает нищему одну гривну милостыни:
– Прости, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, поэтому я не могу дать тебе две гривны.
Нищий подскакивает и кричит:
– Посмотрите на него, вчера женился, а сегодня я уже должен кормить его семью!
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Родственники собрались у постели заболевшего миллионера:
– Скажите, доктор, есть надежда?
– Никакой! У него обычная простуда.
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Объявления в трамвае в Одессе:
– Граждане, не ковыряйте сиденья, бриллиантов там нет.
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– Мы с женой встретились на дискотеке.
– Ой, как романтично!
– Куда там! Я думал, она дома с детьми сидит.
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Один бизнесмен спрашивает у другого:
– Как тебе удалось добиться того, что твои подчиненные никогда не опаздывают?
– Очень просто: у меня работает 50 человек, а мест для парковки – 30.
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Маленький мальчик спрашивает у папы:
– Откуда у нас так много денег?
– У меня есть волшебная палочка, махнешь ею – и деньги появляются!
Утром сын говорит отцу:
– Зачем ты меня обманул, я всю ночь твоей палочкой махал – ничего не получилось!
– Когда машешь палочкой, надо говорить волшебные слова!
– Какие?
– "Покажите ваши права!"
***
Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес из горящего банка мешок с миллионом долларов. Где сейчас находится герой – неизвестно.
***
На посту ГАИ:
– Почему не горят задние фонари?
Водитель выскакивает из машины, взволнованно бегает и кричит.
– Не переживайте, нарушение незначительное.
– Как незначительное? А где фургон, где теща, жена и дети?
***
Во время развода жена спрашивает мужа:
– Ты планируешь еще жениться?
– Нет. Лучше тебя не найду, а такую же не хочу.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка в TikTok показала "фокус" с преображением полной фигуры в стройную. На видео она позирует возле барной стойки.