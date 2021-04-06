Анекдоти дня: приколи та меми за 6 квітня
Диво по-одеськи – це коли ви виходите на Привозі, а ваш гаманець вже вийшов на вокзалі.
Веселі приколи, жарти, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 6 квітня.
Анекдоти та меми дня
Сусідка все життя носила перстень з написом "Врятуй і збережи", а щойно зняла – одразу вийшла заміж.
***
Ісаак дає жебраку одну гривню милостині:
– Пробач, вчора я одружився, тепер у мене дружина і теща, тому я не можу дати тобі дві гривні.
Жебрак підскакує й кричить:
– Ви подивіться на нього, вчора одружився, а сьогодні я вже повинен годувати його сім'ю!
***
Родичі зібралися біля ліжка хворого мільйонера:
– Скажіть, лікарю, є надія?
– Жодної! У нього звичайна застуда.
***
Оголошення в трамваї в Одесі:
– Громадяни, не колупайте сидіння, діамантів там немає.
***
– Ми з дружиною зустрілися на дискотеці.
– Ой, як романтично!
– Куди там! Я думав, вона вдома з дітьми сидить.
***
Один бізнесмен запитує в іншого:
– Як тобі вдалося домогтися того, що твої підлеглі ніколи не спізнюються?
– Дуже просто: у мене працює 50 осіб, а місць для паркування – 30.
***
Маленький хлопчик запитує в батька:
– Звідки в нас так багато грошей?
– У мене є чарівна паличка, махнеш нею – і гроші з'являються!
Уранці син каже батькові:
– Навіщо ти мене обдурив, я всю ніч твоєї паличкою махав – нічого не вийшло!
– Коли махаєш паличкою, треба промовляти чарівні слова!
– Які?
– "Покажіть ваші права!"
***
Боєць пожежної охорони, ризикуючи життям, виніс з охопленого полум'ям банку мішок з мільйоном доларів. Де зараз перебуває герой – невідомо.
***
На посту ДАІ:
– Чому не горять задні ліхтарі?
Водій вискакує з машини, схвильовано бігає та кричить.
– Не переживайте, порушення незначне.
– Як незначне? А де фургон, де теща, дружина та діти?
***
Під час розлучення дружина запитує чоловіка:
– Ти плануєш ще одружуватися?
– Ні. Кращу за тебе не знайду, а таку саму не хочу.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина в TikTok показала "фокус" з перетворенням повної фігури на струнку. На відео вона позує біля барної стійки.