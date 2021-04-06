Анекдоти дня: приколи та меми за 6 квітня

Диво по-одеськи – це коли ви виходите на Привозі, а ваш гаманець вже вийшов на вокзалі.

Веселі приколи, жарти, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 6 квітня.

Анекдоти та меми дня

Сусідка все життя носила перстень з написом "Врятуй і збережи", а щойно зняла – одразу вийшла заміж.

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Анекдот про погоду "Жарти українською" / Facebook

Ісаак дає жебраку одну гривню милостині:

– Пробач, вчора я одружився, тепер у мене дружина і теща, тому я не можу дати тобі дві гривні.

Жебрак підскакує й кричить:

– Ви подивіться на нього, вчора одружився, а сьогодні я вже повинен годувати його сім'ю!

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Прикол про "айфон" pikabu.ru

Родичі зібралися біля ліжка хворого мільйонера:

– Скажіть, лікарю, є надія?

– Жодної! У нього звичайна застуда.

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Мем про аудіоповідомлення pikabu.ru

Оголошення в трамваї в Одесі:

– Громадяни, не колупайте сидіння, діамантів там немає.

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Мем про кота "Жарти українською" / Facebook

– Ми з дружиною зустрілися на дискотеці.

– Ой, як романтично!

– Куди там! Я думав, вона вдома з дітьми сидить.

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Мем про побачення pikabu.ru

Один бізнесмен запитує в іншого:

– Як тобі вдалося домогтися того, що твої підлеглі ніколи не спізнюються?

– Дуже просто: у мене працює 50 осіб, а місць для паркування – 30.

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Мем про таксистів "Жарти українською" / Facebook

Маленький хлопчик запитує в батька:

– Звідки в нас так багато грошей?

– У мене є чарівна паличка, махнеш нею – і гроші з'являються!

Уранці син каже батькові:

– Навіщо ти мене обдурив, я всю ніч твоєї паличкою махав – нічого не вийшло!

– Коли махаєш паличкою, треба промовляти чарівні слова!

– Які?

– "Покажіть ваші права!"

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Мем про котів pikabu.ru

Боєць пожежної охорони, ризикуючи життям, виніс з охопленого полум'ям банку мішок з мільйоном доларів. Де зараз перебуває герой – невідомо.

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Мем про стосунки "Жарти українською" / Facebook

На посту ДАІ:

– Чому не горять задні ліхтарі?

Водій вискакує з машини, схвильовано бігає та кричить.

– Не переживайте, порушення незначне.

– Як незначне? А де фургон, де теща, дружина та діти?

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Мем про маршрутників "Жарти українською" / Facebook

Під час розлучення дружина запитує чоловіка:

– Ти плануєш ще одружуватися?

– Ні. Кращу за тебе не знайду, а таку саму не хочу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина в TikTok показала "фокус" з перетворенням повної фігури на струнку. На відео вона позує біля барної стійки.