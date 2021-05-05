Анекдоты дня: приколы и мемы за 5 мая

Женщина – натура утонченная, но весы этого, к сожалению, не понимают.

Веселые приколы, анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 5 мая.

Ходить в супермаркет на голодный желудок – дурная примета. Денег не будет.

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Новинка! Суперкрем для лица! Он не только делает вашу кожу нежной и гладкой, но и вызывает глубокие морщины зависти у ваших подруг!

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– Сарочка! Позвольте мне сегодня пожарить рыбу в вашем масле, а завтра вы можете сварить ваше мясо в моем борще!

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Жена с черным поясом по каратэ – это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный супруг.

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Дочь – отцу:

– Папочка, я хочу поцеловать тебя перед сном.

– Опоздала, доченька, мама уже поцеловала и все деньги отобрала.

***

– Как вы стали миллиардером?

– Все благодаря жене! Мне было интересно узнать, на каком этапе она все-таки перестанет жаловаться на бедность.

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Мужчина вернулся из тура по Европе.

– Ну, как съездил?

– Объездил всю Европу, вот только в Италии не повезло.

– А что такое?

– Именно в Венеции в день моего приезда произошло наводнение.

***

– Девочки, а кто-то встречался с мужчиной постарше? Какие будут рекомендации?

– Пенсия у них после 10 числа.

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– Знаешь, Роза, если бы ты меня, и правда, любила, ты бы вышла замуж за кого-то другого.

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Коммуналка в Одессе.

– Алло, Симочку можно?

– Не можно, а нужно. Как сосед – настоятельно рекомендую.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Джо Байден случайно нецензурно выругался во время своего выступления перед нацией. Лидер страны оговорился и произнес слово, которым называют людей нетрадиционной ориентации.