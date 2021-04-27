Байден случайно нецензурно выругался во время выступления. Видео курьеза

Президент США Джо Байден, выступая перед нацией, случайно нецензурно выругался.

Глава государства оговорился и вместо слова flags произнес другое, которым обзывают людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале END GAME (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Байден со второй попытки смог сказать слово "Нацистские флаги".

На кадрах видно, как президент держится за голову, а в момент оговорки он понял, что допустил ошибку, зажмурился и повторил слово правильно. Также было видно, что на мгновение он слегка улыбнулся.

Напомним, что ранее Байден оговорился и назвал президента России Владимира Путина "Клутиным".

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряжение на границе с Украиной. Также президент предложил провести встречу на высшем уровне.