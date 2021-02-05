Анекдоты дня: приколы и мемы за 5 февраля
Совет дня: чтобы найти общий язык, надо немного прикусить свой. Подборка актуальных приколов, шуток и анекдотов – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
– Взял кредит, хочу сделать пластическую операцию.
– А зачем тебе пластическая операция?
– Чтобы кредит не отдавать!
***
– У меня сын в полицию пошел работать.
– Ну и хорошо, будет у тебя знакомый полицейский.
– Ага, был сын, а теперь будет знакомый полицейский…
***
– Девушка, давайте сегодня вечером с вами встретимся. – Я замужем, какой вечер, давайте днем.
***
Тебе звонит только будильник , потому что ты заводишь только его.
***
Сидит мажор на нудистском пляже. Его спрашивают:
– Почему вы пиджак не снимаете?
– А зачем?
– Здесь нудистский пляж, тут нельзя быть одетым.
– Как нудистский пляж? А в турагентстве сказали: "Тысяча долларов – и специально для вас массовый стриптиз".
***
На почте мужчина с перевязанной рукой просит женщину написать на открытке поздравление и адрес. Женщина выполняет просьбу и спрашивает, может ли она еще чем-нибудь помочь. Мужчина дает ей ту же открытку и говорит:
– Допишите, пожалуйста: "Извините за ужасный почерк и орфографические ошибки".
***
– Где работает ваш муж?
– Уже третий месяц на ликеро-водочном заводе.
– И ему там нравится?
– Не знаю. Он еще не являлся домой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат из Одессы "проговорился" во время сессии. Он заявил, что прежде чем красть, необходимо "что-то уже иметь".