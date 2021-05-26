Анекдоты дня: приколы и мемы за 26 мая
Сельский магазин горел, но никто не спешил тушить пожар. Все ждали, когда сгорит "та самая" тетрадка.
Веселые анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 26 мая.Анекдоты дня
– Ну, как отдохнули?
– Отлично! Отель хороший, кормили прекрасно, а полотенца такие пушистые, что еле чемодан закрыл.
***
В тюрьме:
– Ты за что сюда попал?
– Из-за простуды.
– В смысле?
– Я чихнул, а сторож проснулся.
***
– Выходи за меня!
– Мой будущий муж должен быть отважным и сообразительным!
– Разве ты не помнишь, как я спас тебя, когда ты тонула?
– Да, ты отважный, но это еще не значит, что ты сообразительный.
– А как ты думаешь, кто лодку перевернул?
***
Когда я ложусь спать, я думаю обо всем хорошем, что произошло со мной за день. Например, как хорошо, что я наконец-то лег в постель.
***
Уставший мужчина приходит домой с работы. Дети радостно подбегают к нему:
– Папа, давай играть!
– Хорошо, дети. Поиграем в мавзолей. Я буду Ленин, а вы – часовые.
***
Когда говоришь, что не пьешь – все вокруг пытаются напоить. Когда говоришь, что вегетарианец, – предлагают поесть мяса. Но когда говоришь, что нет денег, – почему-то не дают.
***
К заправке с ужасным грохотом подлетает учебное авто. За рулем женщина:
– Полный бак, и поскорей!
– Секунду. Выключите сначала двигатель.
– Да я его уже выключила! Это инструктор дрожит.
***
Сидят две бабушки на лавочке.
– Слушай, подруга, сколько с тобой говорю, никак не могу вспомнить твое имя.
Та, подумав, отвечает:
– А тебе срочно?
***
Только собираешься разбогатеть – то за коммунальные услуги платить надо, то ботинки ремонтировать.
***от
– Сарочка, можно ли доверять Розе секреты?
– Вполне. Она пять лет назад получила наследство, а муж до сих пор не знает.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от ОПЗЖ Илья Кива выдал ляп о "выеденном лице", комментируя намерение антикоррупционной прокуратуры конфисковать у него 1,2 миллиона гривен дохода от жомовой ямы.