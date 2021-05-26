Анекдоты дня: приколы и мемы за 26 мая

Сельский магазин горел, но никто не спешил тушить пожар. Все ждали, когда сгорит "та самая" тетрадка.

Веселые анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 26 мая.

– Ну, как отдохнули?

– Отлично! Отель хороший, кормили прекрасно, а полотенца такие пушистые, что еле чемодан закрыл.

***

В тюрьме:

– Ты за что сюда попал?

– Из-за простуды.

– В смысле?

– Я чихнул, а сторож проснулся.

***

– Выходи за меня!

– Мой будущий муж должен быть отважным и сообразительным!

– Разве ты не помнишь, как я спас тебя, когда ты тонула?

– Да, ты отважный, но это еще не значит, что ты сообразительный.

– А как ты думаешь, кто лодку перевернул?

***

Когда я ложусь спать, я думаю обо всем хорошем, что произошло со мной за день. Например, как хорошо, что я наконец-то лег в постель.

***

Уставший мужчина приходит домой с работы. Дети радостно подбегают к нему:

– Папа, давай играть!

– Хорошо, дети. Поиграем в мавзолей. Я буду Ленин, а вы – часовые.

***

Когда говоришь, что не пьешь – все вокруг пытаются напоить. Когда говоришь, что вегетарианец, – предлагают поесть мяса. Но когда говоришь, что нет денег, – почему-то не дают.

***

К заправке с ужасным грохотом подлетает учебное авто. За рулем женщина:

– Полный бак, и поскорей!

– Секунду. Выключите сначала двигатель.

– Да я его уже выключила! Это инструктор дрожит.

***

Сидят две бабушки на лавочке.

– Слушай, подруга, сколько с тобой говорю, никак не могу вспомнить твое имя.

Та, подумав, отвечает:

– А тебе срочно?

***

Только собираешься разбогатеть – то за коммунальные услуги платить надо, то ботинки ремонтировать.

***от

– Сарочка, можно ли доверять Розе секреты?

– Вполне. Она пять лет назад получила наследство, а муж до сих пор не знает.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от ОПЗЖ Илья Кива выдал ляп о "выеденном лице", комментируя намерение антикоррупционной прокуратуры конфисковать у него 1,2 миллиона гривен дохода от жомовой ямы.