Анекдоты дня: приколы и мемы за 21 мая
Запомните, Мойша, лучше быть последним в списке миллионеров, чем первым в списке "лучшие работники месяца".
Актуальные анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 21 мая.Анекдоты дня
– Знаешь, Фима, я постоянно ищу смысл жизни и никак не могу его найти.
– А в холодильнике нет?
– Нет.
– Значит, мы его допили вчера!
***
Жена кричит на мужа:
– Я посвятила тебе лучшие годы моей жизни!
– Не пугай меня так, неужели впереди – худшие?
***
Учительница на уроке:
– Вовочка, почему ты не сделал домашнее задание?
– Просто у нас дома постоянно ругаются мать с отцом.
– Маму твою видела, а отец кто?
– Вот именно это они все время и выясняют.
***
Майор вызывает к себе бойца.
– Рядовой Иванов, ты в потусторонню жизнь веришь?
– В смысле?
– Тебя на КП бабушка ждет, к которой ты неделю назад на похороны ездил.
***
– Моня, а сколько будет дважды два?
– А мы покупаем или продаем?
***
– Сарочка, вы сегодня прелестно выглядите!
– Это я еще себя плохо чувствую!
***
Учительница проверяет сочинение Вовочки:
– Это просто уму непостижимо, что один человек может сделать так много ошибок!
– Почему один – вместе с папой!
***
– Почему вы ударили товарища?
– Он одолжил у меня денег на ресторан, угостил меня на них и сказал: "Будешь должен".
***
– Почему вы решили развестись с мужем?
– У нас разные религиозные взгляды.
– Что вы имеете в виду?
– Он не признает меня богиней!
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Шеф долго жаловался, что ему дорого менять колеса на внедорожнике, но потом решил проблему – купил второй внедорожник и теперь просто меняет машину с летней на зимнюю.
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