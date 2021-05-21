Анекдоты дня: приколы и мемы за 21 мая

Запомните, Мойша, лучше быть последним в списке миллионеров, чем первым в списке "лучшие работники месяца".

Актуальные анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 21 мая.

– Знаешь, Фима, я постоянно ищу смысл жизни и никак не могу его найти.

– А в холодильнике нет?

– Нет.

– Значит, мы его допили вчера!

***

Жена кричит на мужа:

– Я посвятила тебе лучшие годы моей жизни!

– Не пугай меня так, неужели впереди – худшие?

***

Учительница на уроке:

– Вовочка, почему ты не сделал домашнее задание?

– Просто у нас дома постоянно ругаются мать с отцом.

– Маму твою видела, а отец кто?

– Вот именно это они все время и выясняют.

***

Майор вызывает к себе бойца.

– Рядовой Иванов, ты в потусторонню жизнь веришь?

– В смысле?

– Тебя на КП бабушка ждет, к которой ты неделю назад на похороны ездил.

***

– Моня, а сколько будет дважды два?

– А мы покупаем или продаем?

***

– Сарочка, вы сегодня прелестно выглядите!

– Это я еще себя плохо чувствую!

***

Учительница проверяет сочинение Вовочки:

– Это просто уму непостижимо, что один человек может сделать так много ошибок!

– Почему один – вместе с папой!

***

– Почему вы ударили товарища?

– Он одолжил у меня денег на ресторан, угостил меня на них и сказал: "Будешь должен".

***

– Почему вы решили развестись с мужем?

– У нас разные религиозные взгляды.

– Что вы имеете в виду?

– Он не признает меня богиней!

***

Шеф долго жаловался, что ему дорого менять колеса на внедорожнике, но потом решил проблему – купил второй внедорожник и теперь просто меняет машину с летней на зимнюю.

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-10 фото детских шалостей, шокировавших родителей. Выходки малышей взрослые показали в соцсетях.